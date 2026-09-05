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Той ще го използва при посещението си в Ирландия
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще използва отново подаренията му от Катар самолет, въпреки съмненията относно сигурността му. Той смята да пътува на борда на свръхлуксозния реактивен самолет при посещението си в Ирландия, пишат американски медии.
Преди два месеца президентът се кри в камион за храна, за да напусне Турция на борда на друг самолет.
Тръмп официално представи самолета, който му подариха от Катар
Подареният от Катар "Боинг" няма някои от системите, с които разполага по-стария и неудобен "Еър Форс Уан", но Тръмп настоява да го използва. Освен до Турция, той вече няколко пъти пътува с него във вътрешността на страната.Редактор: Никола Тунев
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