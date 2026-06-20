Доналд Тръмп официално представи самолета, който му подариха от Катар.

Свръхлуксозната машина е оценявана на над 400 милиона долара. В момента минава последни изпитания във военна база в Мериленд.

Самолетът е боядисан в бяло, червено, тъмно синьо и златно и се различава от всички президентски самолети от времето на Джон Кенеди до сега. От Катар уточняват, че подаръкът е направен „без допълнителни условия”, но Тръмп получи много критики както от опозицията, така от членове на Републиканската партия. Според тях става дума за конфликт на интереси и американският президент се поставя в положение на длъжник спрямо чужда страна.