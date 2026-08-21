Сериозни закъснения има и при полетите на летищата

Студен фронт с бури и проливни дъждове предизвика наводнения на много места в Ню Йорк. Блокирани се оказаха основни пътни артерии.

Вода потече в станции на метрото, а градските власти предупредиха за закъснения по редица линии. Сериозни закъснения имат и полетите на летищата в района на Ню Йорк.

Проливни дъждове и гръмотевични бури предизвикаха наводнения в Ню Йорк

Поредица от бури с проливни дъждове премина през средните щати по атлантическото крайбрежие и Североизтока на САЩ. 

Регистрирани са няколко бури с торнадо и наводнения. 

Редактор: Цветина Петкова

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