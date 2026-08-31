Най-малко 15 души се смятат за изчезнали или в неизвестност, след като внезапни наводнения заляха части от Гранд Каньон в САЩ. Засега е намерено едно тяло, което е на 46-годишен мъж.

Природното бедствие е станало около 14:30 часа местно време в събота в района на каньона Брайт Ейнджъл и местността Фантом Ранч, съобщиха от Службата за националните паркове на САЩ (NPS), цитирани от "Би Би Си".

Hikers and campers scrambled for cover as a storm triggered heavy rain and flash flooding in the Bright Angel Canyon and Phantom Ranch regions of Grand Canyon National Park in Arizona. The storm caused significant damage to nearby footbridges and trails, according to the National… pic.twitter.com/NRNmfdmmC1 — CBS News (@CBSNews) August 30, 2026

До момента 62 души са били евакуирани с хеликоптери от района, като се очаква броят им да се увеличи. Няма информация за пострадали.

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Наводненията са причинили сериозни щети на някои места, а туристическите пътеки в засегнатите райони са затворени. Багс разказва, че от по-високото място тя и приятелите ѝ са наблюдавали как мостове са били отнесени от придошлата вода.

Снимка: БТА

„Цялото преживяване беше ужасяващо“, разказва пред "Би Би Си" 41-годишната Ники Багс, която е сред евакуираните в събота заедно с двама свои приятели. „Денят беше прекрасен, а след това хората започнаха да крещят и да бягат“, споделя още тя.

Багс и приятелите ѝ току-що били оставили багажа си в хижа във Фантом Ранч - отдалечена туристическа база в дъното на Гранд Каньон. Те решили да излязат навън, за да се възползват от хубавото време, но внезапно водата започнала да приижда.

At least 20 people may be missing after significant flash flooding at Grand Canyon National Park in Arizona. pic.twitter.com/QpkhxsO2tL — Massimo (@Rainmaker1973) August 31, 2026

Веднага щом започнал дъждът, тримата се насочили към по-високо място, където седнали на маса за пикник. Малко по-късно рейнджъри им извикали да продължат да бягат към друг скален участък. Там те останали с други туристи в продължение на часове, преди да бъдат евакуирани около 21:30 часа местно време.

От NPS призовават всеки, който разполага с информация за туристи или любители на преходите, намирали се в каньона по протежение на Брайт Ейнджъл Крийк в събота, да се свърже със службата.

Гранд Каньон е сред най-посещаваните национални паркове в САЩ. Всяка година той привлича около пет милиона туристи. Пътеката „Брайт Ейнджъл“ е най-популярният маршрут за пешеходни преходи в района.

Редактор: Георги Иванов