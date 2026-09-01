Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис беше признат за виновен в убийство от първа степен за смъртта на рап легендата Тупак Шакур – престъпление, което остана неразкрито в продължение на почти три десетилетия, съобщава CNN.

Дейвис е единственият човек, срещу когото някога са били повдигани обвинения за убийството на Шакур. Според прокуратурата той е организирал нападението срещу 25-годишния музикант в Лас Вегас през септември 1996 г., макар да не е обвинен, че лично е произвел фаталните изстрели.

Започва дългоочакваното съдебно дело за убийството на Тупак Шакур

При заключителните пледоарии обвинението определи Дейвис като човек, който е вземал решенията в уличната банда South Side Compton Crips. Прокурорите твърдят, че след конфликт по-рано същата вечер той и останалите участници буквално тръгнали да търсят Шакур, за да му отмъстят.

Важна част от тезата на обвинението станаха и собствените разкази на Дейвис през годините. Прокуратурата поиска съдебните заседатели да приемат описанието на стрелбата в мемоарите му като признание за неговото участие, независимо че книгата е написана с помощта на съавтор.

Защитата оспори тази теза. Адвокатите на Дейвис заявиха, че описаното в мемоарите му е „измислица“, и насочиха вниманието към липсващи материали от продължилото десетилетия разследване, както и към отсъствието според тях на преки доказателства, свързващи клиента им с организирането на убийството.

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Присъдата идва само дни преди една от най-болезнените дати за семейството на Тупак. На 13 септември ще се навършат 30 години от смъртта му. За първи път от убийството близките на рапъра ще отбележат годишнината, след като човек е признат за виновен за престъплението.

Семейството на Шакур присъстваше постоянно в съдебната зала по време на процеса. Сестра му Секийва „Сет“ Шакур видимо се разчувства и избърса сълзите си при прочитането на решението на съдебните заседатели.

Тупак Шакур е прострелян на 7 септември 1996 г. в Лас Вегас. Същата вечер той присъства на боксовия мач между Майк Тайсън и Брус Селдън в MGM Grand заедно с основателя на Death Row Records Мариън „Шуг“ Найт.

Малко след двубоя в хотела избухва сбиване. Шакур, Найт и хора от обкръжението им нападат Орландо Андерсън - племенник на Дейвис и член на South Side Compton Crips. Именно този конфликт според полицията се превръща в непосредствения повод за последвалото отмъщение.

Разследващите твърдят, че след сбиването Дейвис организира ответната атака и се сдобива с оръжие. Той, Андерсън, Терънс Браун и ДеАндре Смит се качват в бял Cadillac и започват да издирват Шакур и Найт.

Обвиняемият за убийството на Тупак Шакур се изправя пред съда

По-късно след гонка Шакур е прострелян четири пъти. Шест дни по-късно – на 13 септември 1996 г. – той умира от раните си. Болницата се намира на по-малко от две мили от съдебната палата, в която три десетилетия по-късно Дейвис беше изправен пред съда.

Още в първите месеци след убийството полицията разполага с голяма част от информацията за конфликта и хората, участвали в него. Разследващите обаче не успяват да съберат достатъчно доказателства, за да внесат обвинения.

С годините самият Дейвис започва публично да говори за случилото се. Той признава, че е бил на предната седалка в един от автомобилите в нощта на убийството и разказва подробности за събитията в интервюта, документални продукции и мемоарите си. Именно публичните му изявления впоследствие дават нов тласък на разследването.

Дейвис е разговарял с разследващи за ролята си още през 2009 г., но тогава показанията му са дадени при правна договореност, която не позволява те просто да бъдат използвани срещу него. Ситуацията се променя, след като той започва сам да разказва публично за убийството.

През юли 2023 г. полицията претърсва дом в Хендерсън, Невада, свързан със съпругата на Дейвис. Два месеца по-късно той е задържан. Това е първият арест по случая от убийството през 1996 г.

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При обявяването на ареста полицията в Лас Вегас заяви, че Дейвис е единственият останал жив заподозрян от четиримата души, за които се смята, че са били в споменатия автомобил. Така едно от най-известните неразкрити убийства в историята на музиката стигна до присъда почти 30 години след нощта, в която 25-годишният Тупак Шакур беше смъртоносно прострелян на улица в Лас Вегас.

Редактор: Цветина Петкова