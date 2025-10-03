Съдът решава каква да бъде присъдата на музикалният магнат Шон "Диди" Комбс.Той беше признат за виновен по две обвинения за трафик на жени с цел проституция. Съдебните заседатели оправдаха 55-годишния Комбс по-сериозните обвинения в рекет и трафик на хора, за които можеше да получи доживотен затвор.

Прокуратурата поиска той да излежи поне 11 години затвор, а адвокатите му - 14 месеца. Според защитата на продуцента и изпълнител поисканата присъда е „изключително несъразмерна“ с престъплението.

От около 14 месеца Шон Комбс е затворен в център за задържане „Метрополитън“ в Бруклин, Ню Йорк. Адвокатите му не успяха в опитите си да го освободят под гаранция, въпреки твърденията, че условията вътре са „ужасни“.

Sean "Diddy" Comb's former assistant — who testified at trial under the pseudonym "Mia" — will be allowed to speak during the rap mogul's sentencing on Friday, a judge ruled. https://t.co/7lwHOFEVdg — ABC News (@ABC) October 2, 2025

Центърът е известен със своите бивши и настоящи затворници.

Според съобщенията Комбс е споделял стая с предприемача в областта на криптовалутите Сам Банкман-Фрийд, който някога е управлявал компания за милиарди и е бил осъден по множество обвинения за измама.

Преди центърът беше настанен рапърът Ар Кели и сътрудничката на Джефри Епщайн, Гислейн Максуел.

Пред съдебната зала се събра тълпа от хора - журналисти, инфлуенсъри и много други.

► Преди произнасянето на присъдата

♦ Всички пълнолетни деца на Комбс се обърнаха към съда. През сълзи те умоляваха съдията да върне баща ми у дома.

Куинси Браун, 34-годишен, осиновеният син на Комбс: „Пред вас и пред нас е променен човек. Той е еволюирал, нещо, което не сме виждали от 15 години.“

Джъстин Комбс, 31-годишен, първороден син: „Моля ви да дадете втори шанс на баща ми.“

Крисчън Комбс, 27-годишен, син на покойния модел Ким Портър: „Той ме научи да се отнасям с уважение към жените. Отнасяше се с майка ми като с кралица.“

Чанс Комбс, 19-годишен: „Всички сме усещали огромна празнота в живота си.“

Джеси Комбс, 18-годишна, дъщеря на Портър: „Ваша чест, той все още е наш баща.“

Делила Комбс, 18 г., дъщеря на Портър: „Не можем да гледаме как малката ни сестра расте без баща по същия начин, както ние израснахме без майка... Моля, моля, дайте шанс на семейството ни да се излекува.“

♦ Адвокатите на Комбс

Една от адвокатките на защитата, Никол Уестморланд, видимо се разчувства, докато говори със съдията за приноса на Комб към обществото.

„Г-н Комбс лично ме вдъхнови“, каза тя.

"Комбс е направил някои грешки, но колко от нас могат да кажат, че са помогнали на толкова много животи“, посочи тя и заговори за основаването на звукозаписна компания и линия дрехи от Комбс, което според нея е вдъхновило други тъмнокожи предприемачи и музиканти. По нейните думи Комбс се разкайва.

"Шон Комбс не е сводник", заяви Джейсън Дрискол, друг от адвокатите на рапъра.

♦ Прокуратурата

Прокурорът Кристи Славик казва, че Комбс вече е уговорил вече публични изказвания за следващата седмица. Тя определи това като „върхът на високомерие“ предвид днешната присъда.

По-лека присъда би „позволила на подсъдимия да се измъкне безнаказано за години домашно насилие и малтретиране“, заяви Славик.

► Комбс:"Съжалявам за цялата болка, която причиних."

В четвъртък Шон „Диди“ Комбс написа писмо до съдията , наблюдаващ наказателния му процес, в което поиска снизхождение по време на произнасянето на присъдата му и обвини миналото си поведение в наркотична зависимост.

В писмото от четири страници той се извинява „за цялата болка и болка, които причиних“ и казва, че се е поправил, след като е прекарал 13 месеца в затвор в Бруклин.

В писмото си до съдия Арун Субраманиан Комбс се извинява за нападението над бившата си приятелка, певицата Каси Вентура, като пише: „Буквално си загубих ума."

„Съжалявам за това и винаги ще съжалявам. Домашното насилие винаги ще бъде тежко бреме, което ще трябва да нося вечно", написа още музикалният магнат.

Той също така се извинява на анонимна жена, която е свидетелствала по време на процеса под името „Джейн“.

„Загубих пътя си. Падението ми се коренеше в егоизма ми. Бях смирен и съкрушен до мозъка на костите си", написа още Диди.

В края на септември семейство, приятели, бивши служители и бизнес партньори на Шон „Диди“ Комбс изпратиха над 70 писма с молба до федералния съдия за снизхождение преди произнасянето на присъдата му следващата седмица.

► Каси Вентура: "Страхувам се, че ако бъде освободен, той ще отмъсти."

Някои от жертвите на Комбс също представиха писма до съда, които ще бъдат взети предвид при определяне на присъдата му.

Снимка: Getty Images

Вентура посочи:

„Толкова се страхувам, че ако той бъде освободен, първите му действия ще бъдат бързо да отмъсти както на мен, така и на другите, които са проговорили.“

Писмото е първото публична изява на Вентура, откакто даде показания в процеса, който според нея ѝ е причинил „огромна емоционална болка“.

Тя повтори твърденията си - че Комбс я е малтретирал физически и сексуално, принуждавайки я да участва в продължителни секспартита с наркотици.

Тя каза, че съдебните заседатели „не са успели да видят“ всички „истини налице“ и че се надява съдията да вземе предвид нейния страх и страдание, когато произнася присъда.

„Ако има нещо, което съм научила от това преживяване, то е, че жертвите и оцелелите никога няма да бъдат в безопасност. Въпреки че мога да се надявам на справедливост и отговорност, започнах да не се доверявам на никого", написа още Вентура.

► Какво се случи с „Жертва 3“?

Една от мистериите на процеса срещу Диди беше какво се е случило с „Жертва-3“ в обвинителния акт. Прокурорите заявиха, че тя е изчезнала и вече няма да бъде призовавана да свидетелства. По време на процеса тя беше наричана Джина - става дума за Вирджиния Хюин.

Тя също изпрати писмо до съдията, като заяви, че е сътрудничила напълно на прокурорите и по време на тези срещи се е чувствала „притисната да се чувства като жертва“. И допълни, че самата тя не се възприема по този начин.

„Не съм била жертва на трафик. Не съм се занимавала с проституция с него или с други. Това щяха да бъдат моите показания, ако бъда призована да свидетелствам“, написа Джина.

Тя също така каза на съдията, че е напълно готова да свидетелства, но адвокатът ѝ я е информирал, че няма да бъде призована. Джина също така твърди, че Диди нито веднъж не се е свързал с нея по време на целия процес.