Бюджет от 115,77 млн. евро е предвиден за подпомагане на млади земеделски производители през 2026 г. Одобреният план предвижда приемът на документи за финансиране да се проведе през септември и октомври 2026 г.

Подкрепата е насочена към млади стопани на възраст от 18 до 40 години, които тепърва създават или развиват своите стопанства. Допустими за участие ще бъдат кандидати, чиито стопанства са с икономически размер от 8 000 до 20 000 евро стандартен производствен обем. Дейностите по проектите задължително трябва да са свързани с производството на селскостопански продукти.

Земеделското министерство представя график за подпомагане на сектора до началото на 2027 година

Финансовата помощ покрива 100% от разходите, като максималният размер за един кандидат е 60 000 евро. Сумата се изплаща на две части по 30 000 евро, за да осигури стартов ресурс на младите производители.

През същия период (септември–октомври 2026 г.) ще бъде отворен и прием за консултантски услуги с бюджет от 7 млн. евро. Тези средства ще осигурят на фермерите достъп до експертна подкрепа за управлението и развитието на техните стопанства.

През октомври и ноември 2026 г. се очаква да започнат приемите по нова кризисна програма, както и подпомагането за горите в зоните от „Натура 2000”. Бюджетът за защитените гори ще бъде близо 36 млн. евро за следващите две години, като амбицията е плащанията да започнат до края на годината.

Промени са предвидени и при стартовата помощ за нови земеделски стопани. Там финансовото подпомагане се увеличава от 40 000 на 60 000 евро. Повишението е съобразено с актуалната икономическа обстановка и промените в цените.

Редактор: Мария Барабашка