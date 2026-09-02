Премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски очаква България да действа по заповедта за арест на бащата на Ива Михайлова и да го екстрадира в Северна Македония. Там той ще излежи 12-годишна присъда за деяние, свързано с опит за убийство.

Реакцията на Мицкоски идва, след като Симеон Михайлов се появи в българските медии и говори публично за съдебното производство, водено срещу дъщеря му в Кочани.

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„Имаме заповед за арест и очакваме нашите партньори да действат в съответствие с партньорството, защото сме партньори с източния ни съсед в друг съюз, наречен НАТО“, каза Мицкоски. Той заяви, че очаква лицата, издирвани по заповедта, които са заподозрени или осъдени за престъпления, да бъдат екстрадирани и да бъдат изправени пред правосъдието.

Случаят се появи в общественото полезрение, след като бащата на Ива Михайлова имаше медийна изява в България, където говори за производството, водено срещу дъщеря му пред съда в Кочани.

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Припомняме, че при катастрофа Ива Михайлова получи сериозни увреждания на гръбначния стълб. По данни на нейни близки и експерти необходимото лечение не може да бъде проведено в Северна Македония. Въпреки това две съдебни инстанции в страната не разрешиха на 23-годишната жена да напусне страната, за да продължи лечението си в България.

Случаят предизвика реакция от българските институции. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа. Премиерът Румен Радев съобщи, че България подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония заради случая.

Преди два дни в Кочани се проведе съдебно заседание по делото срещу Михайлова. Десетки хора се събраха пред съда в Кочани, както и пред посолството на РСМ в София в знак на подкрепа към младата жена.

Редактор: Цвета Лазаркова