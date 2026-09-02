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Септември вече започна, а с него слагаме край на отпускарския сезон
Септември вече започна, а с него слагаме край на ваканционния сезон. Преходът от отпуск към работно ежедневие обаче често може да бъде доста стресиращ. Как да се върнем плавно към работния ритъм - темата коментира психологът Елена Димитрова-Ангелова в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.
„Ние сме хедонисти по природа и асоциираме почивката с лежерност, отпускане и правене на приятни неща. Има период на адаптация, но той зависи от нивото ни на работа и от това каква дейност извършваме", обясни тя.
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Психологът препоръча да си поставяме стимули, с които адаптацията ни след отпуск да бъде по-лесна. „Нека си организираме среща с приятели, да отидем на кино или да решим коя да бъде следващата ни почивка”, даде пример експертът.
По думите на Димитрова-Ангелова трябва да се наслаждаваме на малките неща и да приемаме за даденост трудностите, които имаме в работата. "Не трябва да се връщаме назад към това какво ни е дало морето и не трябва да мислим какво би ни донесла зимата", подчерта психологът.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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