Септември вече започна, а с него слагаме край на ваканционния сезон. Преходът от отпуск към работно ежедневие обаче често може да бъде доста стресиращ. Как да се върнем плавно към работния ритъм - темата коментира психологът Елена Димитрова-Ангелова в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

„Ние сме хедонисти по природа и асоциираме почивката с лежерност, отпускане и правене на приятни неща. Има период на адаптация, но той зависи от нивото ни на работа и от това каква дейност извършваме", обясни тя.

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Психологът препоръча да си поставяме стимули, с които адаптацията ни след отпуск да бъде по-лесна. „Нека си организираме среща с приятели, да отидем на кино или да решим коя да бъде следващата ни почивка”, даде пример експертът.

По думите на Димитрова-Ангелова трябва да се наслаждаваме на малките неща и да приемаме за даденост трудностите, които имаме в работата. "Не трябва да се връщаме назад към това какво ни е дало морето и не трябва да мислим какво би ни донесла зимата", подчерта психологът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев