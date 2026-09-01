Населението на Италия ще продължи да намалява и застарява през следващите десетилетия, като до 2080 г. страната се очаква да има 13,1 милиона жители по-малко спрямо 2025 г. Това показват прогнозите на италианския статистически институт Istat, цитирани от италианската агенция АНСА. Към 1 януари 2025 г. населението на страната е 58,9 милиона души.

Според прогнозата броят на жителите ще спадне до 55 милиона през 2050 г., а 30 години по-късно ще достигне 45,8 милиона. Данните очертават продължаваща демографска тенденция на свиване и застаряване на населението, която ще се отрази и върху структурата на италианските домакинства.

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Особено отчетлива е промяната при семействата с деца. В момента в Италия има около 7,5 милиона двойки с деца, които представляват 28,1% от всички семейства. До 2050 г. броят им се очаква да намалее до 5,8 милиона, а делът им да спадне до 21,1%.

В същото време бездетните двойки ще се увеличават – от 5,4 милиона през 2025 г. до 5,9 милиона през 2050 г., или с 8,8%. Тогава те ще представляват 21,4% от всички семейства и за първи път се очаква да бъдат повече от двойките с деца.

Редактор: Ралица Атанасова