Гръцките, испанските, португалските и италианските региони отбелязват значителен ръст на заетостта. Регионът в ЕС с най-висока заетост е архипелагът Оланд във Финландия (86,4%). Тази малка шведскоговоряща общност в Балтийско море е начело в най-новите данни на Евростат за заетостта, следвана от редица столици в Централна Европа: Варшава (86,2%), Братислава (85,4%) и Будапеща (85,3%).

Новите статистически данни идват в момент, когато властите на ЕС обявяват „исторически“ рекорд от 75,8% заетост в целия блок за хора на възраст от 20 до 64 години, благодарение на 2,7% увеличение спрямо 2021 г. Това означава също, че ЕС може да е на път да постигне целта за 78% заетост, поставена за 2030 г. от Плана за действие на Европейския стълб на социалните права.

Стратегията определя 20 основни принципа за осигуряване на „справедливи и добре функциониращи пазари на труда и системи за социална закрила“. Това включва също така 60% от работната сила в ЕС да преминава обучение всяка година и намаляване с 15 милиона на броя на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване.

► Кои региони вече са постигнали целта за заетостта?

От 243 региона, за които има налични данни, 113 (или 46,5%) вече са достигнали или надхвърлили прага от 78%. Освен страните с население под 2 милиона души, повечето от тези високопроизводителни групи се намират в Северна Европа. По-точно-в Нидерландия, Швеция, Ирландия, Дания и Чехия всички региони имат равнище на заетост от най-малко 78%. Германия също заема висока позиция. В страната само три от 38-те региона все още са под целта — а именно Берлин, Бремен и Дюселдорф.

В противоположния край, с изключение на отвъдморските територии на Франция или испанските анклави Сеута и Мелиля на северното крайбрежие на Африка, Италия има седем от 10-те региона в ЕС с най-лошите отчетени равнища: Калабрия (48,5%), Кампания (49,4%) и Сицилия (50,7%).

Други групи с ниски проценти са открити в Югозападна Испания, Южна Румъния и Източна Гърция, докато белгийските департаменти Брюксел и Ено се открояват като единствените западноевропейски територии с процент под 65%.

Редактор: Дарина Методиева