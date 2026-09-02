Временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления в страната заради очаквания засилен трафик по време на почивните дни около Деня на Съединението – 6 септември.

Ограничения ще има по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и по път I-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни придвижването на леките автомобили и да се намалят предпоставките за задръствания и пътни инциденти.

В петък, 4 септември, от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона, излизащи от София. Тежкотоварните автомобили, които пътуват към столицата, ще се движат без ограничения.

В събота, 5 септември, ограничението ще е в сила от 9 до 14 часа за камионите, напускащи София.

В понеделник, 7 септември, от 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили, пътуващи към София. Камионите, излизащи от столицата, ще могат да се движат без ограничения.

По автомагистрала „Хемус“ ограничението ще важи за участъка между София и пътната връзка към кръговото кръстовище с път I-4. По „Струма“ и път I-1 в района между Симитли и Кресна също ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили.

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За определени превози обаче ще има изключения. Ограниченията няма да важат за автобусите за обществен превоз на пътници, както и за превозни средства, превозващи опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни и товари при температурен режим. Изключение е предвидено и за специализираните екарисажни камиони.

По магистрала „Тракия“ ограничението няма да важи за превозните средства, които извършват обществен превоз на пътници. В посока София няма да бъде ограничено и движението на превозващи опасни товари в участъка между пътните възли „Ихтиман“ и „Вакарел“.

В района на Симитли ще бъде въведено реверсивно движение заради очаквания интензивен трафик към Банско и останалите туристически комплекси в района.

На 4 и 5 септември автомобилите към Кулата ще се движат в две ленти, а в посока София ще има една лента. На 7 септември движението ще бъде организирано в две ленти към София и една към Кулата.

Шофьорите могат да следят натовареността на пътищата в реално време чрез интерактивната карта на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Националното тол управление. Тя показва броя на преминалите автомобили и натовареността по отделните пътни участъци.

От АПИ призовават водачите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания и да не използват аварийните ленти за по-бързо придвижване. Това може да попречи на преминаването на автомобили със специален режим при евентуален инцидент.

Редактор: Дарина Методиева