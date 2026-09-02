Административният съд във Варна образува ново дело по искане на „Форест клуб Варна“ ООД за незабавно възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването в местността „Баба Алино“, съобщи кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Дружеството отново оспорва прекъсването на тока и водата до имотите в района, след като по предходно дело съдът отхвърли искането му за възстановяване на двете услуги.

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Тогава магистратите приеха, че действията на „Електроразпределение Север“ АД и „ВиК Варна“ са законосъобразни. Спирането на електрозахранването и водата е извършено въз основа на заповед на Община Варна от 1 септември 2025 г.

Сега „Форест клуб Варна“ излага нов аргумент пред съда. Според дружеството след издаването на заповедта строителните дейности в обектите са приключили окончателно и вече няма продължаващ строителен процес, който да бъде спрян.

Компанията твърди още, че сградите са завършени и обитаеми и по тази причина прекъсването на електричеството и водата към тях е незаконосъобразно.

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Междувременно действията на местната власт срещу незаконното строителство в „Баба Алино“ продължават. Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че е издал нови заповеди за премахване на незаконни строежи в местността.

До момента разпорежданията са общо 19, като още четири се очаква да бъдат готови в рамките на няколко дни. След приключването на проверките за начина, по който обектите са били присъединени към електрическата и водоснабдителната мрежа, Общината планира да предприеме и действия за ограничаване на физическия достъп до тях.

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По думите на Коцев върху вратите на вече построените сгради ще бъдат поставени предупредителни стикери, а фундаментите на недовършените постройки ще бъдат обозначени и оградени с ленти. Кметът подчерта, че предприетите мерки са предвидени в закона. Той посочи също, че собствениците, които смятат, че са били подведени при придобиването на имотите, имат възможност да потърсят правата си от инвеститора.

Редактор: Цветина Петкова