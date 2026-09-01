Административният съд във Варна отказа да разпореди незабавно възстановяване на електрозахранването към имоти на „Форест клуб Варна“ ООД в местността Баба Алино. Магистратите са преценили, че действията на „Електроразпределение Север“ АД имат валидно правно основание и не са незаконосъобразни, съобщиха от съда.

Искането беше внесено от дружеството, след като на 27 август електрозахранването към част от постройките в комплекса беше прекъснато. „Форест клуб Варна“ настояваше действията по спирането на тока да бъдат прекратени незабавно и безусловно, а подаването на електроенергия към сградите - възстановено.

Напрежение в „Баба Алино“: Собственици не допуснаха ВиК да спре водата

Според съда прекъсването е извършено въз основа на влязла в сила заповед на Община Варна от 1 септември 2025 г. за спиране на строителството на пет къщи. Налице е и задължително предписание от електроразпределителното дружество, което се оспорва в рамките на отделно административно дело.

Решението по искането за незабавно възстановяване на тока може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в тридневен срок.

Междувременно напрежението в комплекса се засили, след като представители на „ВиК - Варна“ пристигнаха на място с намерение да преустановят водоснабдяването.

До спиране на водата обаче не се стигна. От ВиК потвърдиха, че техни специалисти са посетили комплекса, но при проверката е било установено, че прекъсването ще засегне и сгради, които не са включени в заповедта на кмета. На живеещите е издадено предупреждение за преустановяване на водоподаването, като е предоставен едноседмичен срок за доброволно изпълнение.

Пламена Отемайер, която е сред собствениците на жилища в района, разказа, че при пристигането на служителите на ВиК живеещите са се събрали и са протестирали. Те са настояли да не се предприемат действия без присъствието на юристи.

По думите ѝ технически не е възможно водата да бъде прекъсната само на петте къщи, без това да засегне и останалите постройки.

Съдът образува дело заради разпореждането за спиране на тока в „Баба Алино“

Живеещите оспорват и информацията за мащаба на прекъснатото електроснабдяване. Според Отемайер без ток са останали около 40 къщи, а не само петте, посочени от електроразпределителното дружество.

„Сега нямаме ток, има риск да ни спрат и водата, макар че плащаме редовно битовите си сметки“, заявиха живеещи в комплекса.

Според тях електроенергията и водата се заплащат чрез общи партиди, тъй като сградите нямат Акт 16. Отемайер твърди, че проблемите с комуналните услуги засягат поне 100 души.

Тя посочи още, че заповедта на Общината за прекъсване на водата и електричеството в петте жилища не е била връчена нито на „Форест клуб Варна“, нито на собствениците. По думите ѝ документът е бил поставен на табло в сградата на Общината, което е възпрепятствало своевременното му обжалване.

На 27 август „Електроразпределение Север“ прекъсна електрозахранването към пет от постройките в Баба Алино. От дружеството обявиха, че действат в изпълнение на заповед на кмета на Варна Благомир Коцев. При извършена по-рано проверка е било установено, че въпросните сгради нямат собствени партиди и електромери. Те са получавали ток чрез мрежа, изградена след средството за търговско измерване, чиято партида е на името на „Форест клуб Варна“ ООД.

От електроразпределителното дружество заявиха тогава, че захранването на останалите постройки в района не е прекъсвано.

Преди това на клиента са били издадени задължителни предписания за преустановяване на електрозахранването към посочените постройки, които според компанията не са били изпълнени.

Казусът вече е предмет на няколко производства пред Административния съд във Варна.

На 25 август беше образувано дело по жалба на „Форест клуб Варна“ срещу задължителното предписание на „Електроразпределение Север“, издадено на 17 август. С него е даден седемдневен срок за спиране на електрозахранването към определени постройки.

Компанията настоява предписанието да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно и поиска изпълнението му да бъде спряно до окончателното приключване на съдебния спор.

Отделно от това „Форест клуб Варна“ оспорва пред съда и издадените през юни заповеди на кмета Благомир Коцев за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради, в които има повече от 40 апартамента.

В началото на август Административният съд във Варна постанови, че евентуалното събаряне на сградите в Баба Алино може да започне едва след окончателното приключване на съдебните производства по казуса.

Редактор: Цветина Петкова