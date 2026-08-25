Административният съд във Варна образува дело по жалба на „Форест Клуб Варна“ ООД срещу предписание на „Електроразпределение Север“ за прекъсване на електрозахранването на постройки в местността „Баба Алино“.

Разпореждането на електроразпределителното дружество е от 17 август и предвижда токът към сградите да бъде спрян в седемдневен срок.

Съдът спря събарянето на 12-те жилищни сгради в „Баба Алино“

Дружеството настоява съдът да отмени изцяло предписанието с аргумента, че то е незаконосъобразно. Поискано е и изпълнението му да бъде спряно, докато съдебният спор не приключи окончателно.

Това не е единственото дело, свързано със застрояването в „Баба Алино“. „Форест Клуб Варна“ оспорва и издадените през юни заповеди на кмета на Варна Благомир Коцев за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради, в които има повече от 40 апартамента.

В началото на август Административният съд във Варна постанови, че събарянето на сградите може да започне едва след окончателното приключване на съдебните производства по казуса.

Редактор: Цветина Петкова