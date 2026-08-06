Административният съд във Варна отмени допуснатото предварително изпълнение на 12 заповеди на кмета Благомир Коцев за премахване на многофамилни жилищни сгради в местността „Баба Алино“, предава БНР.

Съдебните производства са образувани по жалби на инвеститорските дружества „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД. Засегнатите обекти са 12 жилищни сгради с общо над 40 апартамента.

Започват дела срещу заповеди за събаряне на 12 сгради в „Баба Алино”

Магистратите не отменят като цяло заповедите за премахване, а блокират възможността за тяхната незабавна реализация. По този начин се спира принудителното събаряне на построения сграден фонд до окончателното решаване на правния спор с влязъл в сила съдебен акт.

В мотивите си съдът изрично посочва, че предварителното изпълнение на всеки административен акт изисква ясна и конкретна аргументация, а Община Варна не е представила такава.

Определенията на Административния съд във Варна подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от уведомяването на страните.

Редактор: Цвета Лазаркова