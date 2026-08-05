Административният съд във Варна образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на Варна Благомир Коцев за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради в „Баба Алино“.

Жалбите на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД са подадени срещу разпорежданията за събаряне на сградите, които включват над 40 апартамента. Те настояват издадените заповеди да бъдат отменени като незаконосъобразни.

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На този етап съдът е оставил жалбите без движение за отстраняване на нередовности по тях.

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Редактор: Ивета Костадинова