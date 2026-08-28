Собственици на имоти в комплекса „Форест клуб“ в местността Баба Алино са отказали да осигурят достъп на служители на ВиК - Варна, които са пристигнали, за да прекъснат водоснабдяването на пет постройки. Информацията беше потвърдена за NOVA от водоснабдителното дружество.

Екипите на ВиК са били на място, придружени от полицейски служители. Намерението е било водата да бъде спряна на същите пет сгради, чието електрозахранване беше прекъснато ден по-рано от ЕРП Север. Действията са предприети в изпълнение на заповед на кмета на Варна Благомир Коцев от 2025 г.

Спряха тока на постройки в местност „Баба Алино” край Варна

До прекъсване на водоснабдяването обаче не се е стигнало. Собствениците не са допуснали служителите до имотите и от ВиК - Варна уточниха, че процедурата няма да бъде извършена днес. Засега няма яснота кога ще бъде направен следващ опит – дали още утре, или през следващата седмица.

Ден по-рано „ЕРП Север“ прекъсна електрозахранването на петте постройки. Жители на комплекса обаче твърдят, че без ток са останали всички сгради в района. По думите им електричество има единствено в бившата почивна станция, която според държавните институции е и единствената постройка с валидно удостоверение за търпимост.

Припомняме, че в началото на миналата седмица „ЕРП Север“ издаде задължителни предписания електрозахранването към пет постройки да бъде прекратено в седемдневен срок. От Корпорация КУБ оспориха разпореждането пред Административния съд във Варна.

Въпреки жалбата електроразпределителното дружество пристъпи към изпълнение на заповедта на кмета. Около 9 часа служители на „ЕРП Север“, придружени от полиция, прекъснаха захранването към петте постройки.

От дружеството подчертаха, че токът не е спрян нито на основния обект на клиента „Форест клуб Варна“ ООД, нито на други сгради извън обхвата на заповедта. Според живеещи в комплекса електричество е останало единствено в бившата почивна станция, която разполага с удостоверение за търпимост.

Съдът образува дело заради разпореждането за спиране на тока в „Баба Алино“

Жители реагираха остро на прекъсването. Керка Великова разказа, че заради липсата на електричество хранителни продукти в хладилниците са се развалили, и постави въпроса как семействата с деца ще продължат да живеят без ток. Недоволство предизвика и присъствието на полицейски служители при изпълнението на заповедта.

Позицията на „ЕРП Север“ е, че подадените възражения и жалби не освобождават оператора от задължението да изпълни действия, за които има законово основание, освен ако компетентен орган не постанови друго.

Как започна казусът с „Баба Алино“

Казусът с комплекса в местността „Баба Алино“ край Варна се разрасна след проверки на държавните и общинските институции за законността на строителството в района. Според властите там са изградени множество постройки без необходимите строителни книжа и устройствена основа. Регионалният министър Иван Шишков определи случая като „безспорно незаконно строителство“, докато инвеститорите и собствениците оспорват тези заключения и защитават правата си по съдебен ред.

Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че още през 2025 г., когато са издадени първите пет заповеди за спиране на строителството, Общината е поискала да бъде прекъснато и електрозахранването. Тогава обаче ВиК - Варна и „ЕРП Север“ отказали да предприемат подобна стъпка, тъй като токът и водата достигали първо до законно изградена сграда, а оттам били разклонени към останалите постройки. За да не бъде засегнат законният обект, дружествата поискали да се установи точно откъде технически може да бъде прекъснато захранването единствено към спорните сгради.

Междувременно процедурите по премахване на строежите напреднаха. Към 17 август Общината съобщи за 22 констативни акта. За 12 сгради вече имаше издадени заповеди за премахване, а за още осем предстоеше издаването на такива. Административният съд във Варна обаче спря предварителното изпълнение на 12-те заповеди за събаряне.

При последваща проверка беше установено, че пет от постройките нямат собствени партиди и отделни средства за търговско измерване на електроенергията. Те са получавали ток през електрическа мрежа, изградена след измервателното устройство на съседен обект, чиято партида е на името на „Форест клуб Варна“ ООД.

От Корпорация КУБ от своя страна настояват, че окончателната преценка за законосъобразността на строежите трябва да бъде направена от съда след разглеждане на всички документи и доказателства. Компанията посочва и решението на Административния съд във Варна да спре предварителното изпълнение на 12 от заповедите за премахване