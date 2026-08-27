В изпълнение на заповед на кмета на Община Варна Благомир Коцев, днес ЕРП Север предприе действия за преустановяване на електрозахранването към пет постройки в местност „Баба Алино”. Това е станало тази сутрин в 9:00 часа, като служителите на електроразпределителното дружество са пристигнали заедно с полиция, заявиха живеещи в комплекса българи. По думите им към този момент те все още са без ток.

Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а получават електрозахранване от СТИ, намиращо се в съседство. Партидата е регистрирана на името на „Форест клуб Варна” ООД.

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От Корпорация КУБ потвърдиха информацията за NOVA. Според живеещите в комплекса ток има само в сградата, бивша почивна станция, разполагаща с удостоверение за търпимост, а всички други кооперации в обекта са без електричество.

От ЕРП Север обаче съобщиха, че действията са насочени единствено към обектите, обхванати от заповедта, а именно пет от постройките. Електрозахранването на основния обект на клиента „Форест Клуб Варна” ООД, нито на други обекти извън обхвата на заповедта, не е прекъснато. Петте постройки са били захранвани чрез електрическа мрежа, изградена след средството за търговско измерване на клиента.

В началото на миналата седмица енергодружеството издаде задължителни предписания за преустановяване на електрозахранването в 7-дневен срок. Преди дни от Корпорация КУБ оспориха това разпореждане в Административен съд - Варна.

От ЕРП Север посочват, че подадените от клиента възражения и жалби не променят задължението на дружеството да изпълнява действията, за които е налице приложимо основание, освен ако компетентен орган не постанови друго. Като оператор на мрежата дружеството изпълнява задълженията си в рамките на предоставените му от закона правомощия.