Министър-председателят Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от правителствената пресслужба.

Основен акцент в разговора е била средата за сигурност в региона. Обсъдени са и актуални въпроси от дневния ред на НАТО.

Румен Радев се срещна с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа

В срещата са участвали и ръководителите на двете български служби за сигурност - председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев.

Малко по-късно днес на „Дондуков“ 2 президентът Илияна Йотова също се срещна със Скот Брей. По информация от пресцентъра на президентската институция основната цел на посещението му в България е свързана с предстоящото председателство от страна на България на Комитета на НАТО по цивилно разузнаване през 2027 г.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Основна тема на разговора бяха предизвикателствата пред колективната сигурност на Алианса в контекста на конфликтите в Украйна и Близкия изток.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Държавният глава акцентира върху необходимостта от гаранции за сигурността на Черноморския регион, който е от изключително икономическо значение за България.

Редактор: Цветина Петкова