Снимка: Министерски съвет, Видео: Пресцентър на Президентството
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Сред акцентите в разговорите са били средата за сигурност в региона, както и предизвикателствата пред колективната сигурност на Алианса
Министър-председателят Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от правителствената пресслужба.
Основен акцент в разговора е била средата за сигурност в региона. Обсъдени са и актуални въпроси от дневния ред на НАТО.
Румен Радев се срещна с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа
В срещата са участвали и ръководителите на двете български служби за сигурност - председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев.
Малко по-късно днес на „Дондуков“ 2 президентът Илияна Йотова също се срещна със Скот Брей. По информация от пресцентъра на президентската институция основната цел на посещението му в България е свързана с предстоящото председателство от страна на България на Комитета на НАТО по цивилно разузнаване през 2027 г.
Снимка: Пресцентър на Президентството
Основна тема на разговора бяха предизвикателствата пред колективната сигурност на Алианса в контекста на конфликтите в Украйна и Близкия изток.
Снимка: Пресцентър на Президентството
Държавният глава акцентира върху необходимостта от гаранции за сигурността на Черноморския регион, който е от изключително икономическо значение за България.Редактор: Цветина Петкова
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