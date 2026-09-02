Габриела Петрова продължи силното си представяне през сезона, след като спечели първото място в тройния скок на турнира от сериите World Continental Tour - Bronze в Белград, Сърбия.

Българската националка стигна до победата с резултат от 14,10 метра, постигнат в третия ѝ опит. Постижението се оказа достатъчно за първото място в надпреварата.

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Петрова започна състезанието с 13,57 метра, а във втория си опит записа 13,88 метра. След победния скок от 14,10 метра тя направи два последователни фаула в четвъртия и петия опит. В последното си излизане в сектора българката постигна 13,91 метра.

Втора в класирането остана германката Рут Хилдебранд с резултат от 14,00 метра, а третото място зае нейната сънародничка Каролайн Жойо с 13,79 метра.

С победата си в Белград Петрова затвърди добрата си форма през настоящия сезон и добави поредно силно представяне към резултатите си през годината.

Редактор: Георги Иванов