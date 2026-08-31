Скандал за място пред гараж в столицата прерасна във физическа саморазправа, при която жена твърди, че е била бита в колата си. „Аз се опасявах през цялото време за живота на бебето и за мене”, сподели Ива Щерева в ефира на „Здравей, България“. Тя коментира, че нападателите не се спрели дори след като видели 10-месечното дете на седалката.

Случаят се развил в „Студентски град”, където паркирането е традиционно трудно. Ива Щерева спряла автомобила си пред бариера, за да свали багаж и детска количка, като по думите ѝ не е пречила на движението, тъй като съоръжението не работи. Тогава двама напълно непознати – мъж и жена – започнали да крещят и да проявяват агресия. „Те просто бяха хора, които търсеха скандал”, разказа Щерева. Мъжът я заплашил, че повече няма да види колата си, а жената започнала да рита и удря по вратите и капака.

Десетима маскирани пребиха непълнолетен в Лясковец заради футболна фланелка

Когато Щерева се опитала леко да отвори прозореца, за да обясни, че ще извика полиция, жената започнала да я удря. Потърпевшата подчерта, че е останала заключена в автомобила си и не е напускала превозното средство до пристигането на властите. След инцидента Ива Щерева отишла в съдебна медицина, откъдето издали протокол за наранявания по ръката и в областта на лявата гърда. По нейните думи жената я удряла по най-гадния начин и бутнала телефона ѝ, докато тя се опитвала да заснеме нападението.

От СДВР потвърдиха, че екип на Седмо районно управление веднага е отишъл на мястото. Униформените снели обяснения от присъстващите и започнали работа по случая.

Повече гледайте във видеото.