Служители на Районното управление в Горна Оряховица разследват случай на нанесена телесна повреда по хулигански причини. Инцидентът е станал вторник вечерта в двора на училище в град Лясковец.

Сигналът е подаден в полицията около 22:00 часа от пострадалото непълнолетно момче, което е от София. Според първоначалните данни докато младежът се намирал в училищния двор към него се приближили около 10 момчета, облечени с тъмни дрехи и с качулки.

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Повод за нападението станала тениската на пострадалия, носеща името на български футболен отбор. Агресивната група скъсала дрехата и му нанесла побой.

Пострадалият е прегледан във филиала за Спешна медицинска помощ в Горна Оряховица, където лекарите установили разкъсно-контузни рани и охлузвания. По случая е образувано досъдебно производство, а оперативно-издирвателните действия за установяване и задържане на извършителите продължават.