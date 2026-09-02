Снимка: gettyimages
„Като самата Америка, той ще бъде „по-добър“ от всякога!“, заяви президентът на САЩ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на „Проток Тръмп“, въпреки факта, че този важен воден път остава оспорван на фона на войната с Иран.
„Сега, след като е под контрол на САЩ, трябва ли да променим името на Ормузкия проток на ПРОТОКА ТРЪМП??? Като самата Америка, той ще бъде „по-добър“ от всякога!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.
Тръмп обяви Ормузкия проток за нова територия на САЩРедактор: Ивета Костадинова
Източник: БГНЕС
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