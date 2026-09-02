Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на „Проток Тръмп“, въпреки факта, че този важен воден път остава оспорван на фона на войната с Иран.

„Сега, след като е под контрол на САЩ, трябва ли да променим името на Ормузкия проток на ПРОТОКА ТРЪМП??? Като самата Америка, той ще бъде „по-добър“ от всякога!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп обяви Ормузкия проток за нова територия на САЩ

Редактор: Ивета Костадинова