Предсрочните парламентарни избори в Сърбия ще се проведат в неделя, 25 октомври, съобщи сръбската обществена телевизия РТС, позовавайки се на свои източници.

През следващите дни се очаква президентът на републиката да разпусне Народната скупщина (парламент) и да свика нов парламентарен вот. За да се задвижи процедурата, правителството трябва да внесе предложение, че повече не може да изпълнява функциите си, добавя РТС.

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Според изборния закон, от деня на обявяването до деня на произвеждането на изборите могат да изминат не по-малко от 45 или повече от 60 дни.

Редактор: Ивета Костадинова