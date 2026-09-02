Столичната община запорира сметките и колите на автокъщата в Борисовата градина и пристъпи към запечатване на обекта и спиране на търговската му дейност. Софийският градски съд допусна обезпечителните мерки по бъдещ иск на Общината за сумата от 142 044 евро заради неправомерно ползване на общинския терен.

„Стъпка по стъпка връщаме справедливостта там, където с години общественият интерес е отстъпвал пред частния. Има последователна работа, законови действия и постоянство, докато върнем на София това, което принадлежи на софиянци”, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Парк или паркинг: Спор за Борисовата градина

Днес частен съдебен изпълнител връчи съдебните книжа на място и пристъпи към изпълнение на обезпечителната заповед. Съдът е допуснал три конкретни мерки срещу дружеството, стопанисващо обекта:

⇒ запор на банковите сметки на дружеството;

⇒ запор върху автомобилите, намиращи се в имота;

⇒ запечатване на обекта и спиране на търговската дейност.

В рамките на днешните действия беше възстановена и оградата около терена, която е била премахната при неизяснени обстоятелства. Заместник-кметът по правни въпроси Стефан Дъров подчерта, че общината използва всички предвидени в закона инструменти – от премахването на незаконни конструкции до обезпечаването на вземанията и преустановяването на търговската дейност в общинския имот.

Настоящите действия са поредна стъпка след съдебните решения по казуса с автокъщата в Борисовата градина. През 2025 г. окончателно бе потвърдена заповедта за премахване на незаконните конструкции, след което общината пристъпи към принудително изпълнение. През юли 2026 г. съдът отхвърли и искането за премахване на огражденията около обекта, като прие, че те са част от законосъобразното изпълнение на влязлата в сила заповед.

„Близо три десетилетия криворазбран преход и безконтролно разпореждане с апетитни имоти оставиха на София десетки тежки казуси. Днес разплитането на това „наследство“ изисква време, съдебни битки и много упоритост. Няма да се откажем от нито един имот, за който имаме основание да защитим правото на София и на софиянци”, допълни Васил Терзиев.

Действията по автокъщата в Борисовата градина са част от последователната работа на Столичната община за защита на общинската собственост. През последните две години бяха премахнати незаконно имение край язовир „Искър”, постройка от 140 кв. м в Борисовата градина, незаконен обект по трасето на бул. „Тодор Каблешков” и десетки незаконни сметища.