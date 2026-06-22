След повече от десетилетие спорове и обсъждания, бъдещето на Борисовата градина отново раздели софиянци. Новият подробен устройствен план вече е на прага на Столичния общински съвет, но предизвиква остри реакции заради предвидените подземни намеси, възможностите за изграждане на паркинги и опасенията от бъдещо застрояване.

От Столичната община уверяват, че планът цели опазване на парка, ограничаване на автомобилния достъп и ясни правила за развитието му, докато граждански организации предупреждават, че се отваря врата за строителство в сърцето на най-големия парк на София.

Според зам.-кметът по направление „Градско планиране и развитие", София, арх. Любомир Георгиев много хора се интересуват от градската среда. По думите му обаче е имало подвеждащи манипулации по случая.

Столичната община затяга контрола върху достъпа на автомобили в "Борисовата градина"

„Първо, ще се направи експертен съвет, където ще се разгледат всички постъпили становища и се правят предложения. Съставът на съвета е от експерти, които не са служители на Общината. След това обсъжданията се внасят в Общинския съвет, където ние също ще предложим промени”, обясни той.

Георгиев заяви, че се предлага изграждането на подземни паркинги с над 400 места – на мястото на „Капитолия” и на бившата гара „Пионер”. „Тези места в момента се използват за складове, но идеята е там да се направят подземни паркинги, а над тях да се сложи достатъчно дебел почвен слой, така че да могат да се засаждат дървета. Имаше много критики по тази тема, ще ги обсъдим и ще решим дали предложението ще остане в плана”, каза архитектът.

Георгиев каза още, че се предвижда да се преизгради стадион на мястото на „Юнак”, макар че много хора са заявили, че не е нужен още един такъв в парка.

Колкото до езерото Ариана, архитектът посочи: „В момента на острова в езерото има сграда – предвижда се нейното премахване и възстановяване на бирарията. Има още два ресторанта, които са отстрани на парка, а те също ще бъдат премахнати”.

Зам.-кметът по направление „Градско планиране и развитие в София коментира и басейна „Мария Луиза”, който в момента е частна собственост. „Придобиването му е криминално деяние и ние ще направим всичко възможно, за да може обектът да стане публично достъпен”, категоричен е той.

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