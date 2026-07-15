Снимка: БТА
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"Някакво момче се уплашило от мен в заведение през 2025 г. и през 2026-а подава жалба", каза Христо Широков
Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков е освободен след разпит в полицията. Той беше задържан за срок до 24 часа при акция в Поморие и отведен към дирекцията на МВР в Кърджали във връзка с досъдебно производство, което се води на територията на областта.
По информация на NOVA се проверяват сигнали за побой и закана срещу Широков. Според потърпевш областният лидер на ДПС му е нанесъл побой. Днес - като участник, е задържан и общинският съветник от Момчилград Рейхан Мустафа Сейдали.
"Някакво момче се уплашило от мен в заведение през 2025 г. и през 2026-а подава жалба", каза пред журналисти Широков.
Задържаха областния лидер на ДПС в Бургас
А в сряда в Бургаско започна мащабна акция на ГДБОП, в хода на която Широков отново се оказа с белезници. Проверяват се адреси, свързани с него. Работи се по досъдебно производство за злоупотреби във ВиК дружеството в морския град. Става дума за отклоняване на средства.
Широков е общинар от ДПС в Поморие. В края на 2024 г. е избран за областен председател на партията.
От ДПС до момента не са коментирали темата за задържанията на Широков.
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