За нарастващ и неконтролируем брой на бездомни лица в района на пл. „Гарибалди” в София се оплакаха работещи наоколо. Опасенията им са, че те системно нарушават обществения ред и застрашават сигурността, а липсата на хигиена и престъпните прояви в района се превръщат в ежедневие.

По думите им те употребяват забранени вещества пред непълнолетни, както и просят. Някои от лицата са доста агресивни и притесняват преминаващите хора, а наскоро те са предизвикали пожар.

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Заместник-кметът на Столичната община по направление "Социални дейности и здравеопазване" Надежда Бачева обясни, че те имат екип, който работи денонощно, за да може тези лица да бъдат настанявани в Центрове за временно настаняване. "Когато те откажат, ние нямаме механизъм, по който да ги преместим оттук. Те проявяват по-голямо желание за престой през зимата. От района на пл. "Гарибалди" имаме нееднократно настанени, но излизат и се връщат отново", обясни тя.

Тя уточни, че те могат да останат в период от 6 месеца, а ако след това не се установят на ново място, може да им бъде направена нова социална оценка и да продължат своя престой на мястото.

От полицията ще оставят патрули, които ще циркулират по-често в района, а хората от района смятат, че тези действия са временно решение, но през зимата бездомните отново ще се върнат на мястото.

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