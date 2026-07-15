Българската Агенция „Митници“ е конфискувала незаконни и недекларирани стоки на стойност близо 5 милиона евро по време на международната операция „Пирати 4“, насочена срещу трафика на фалшификати, контрабандата и митническите измами.

Акцията е проведена между 15 и 26 юни на гранични пунктове, пристанища, летища и логистични центрове в цяла Европа. Тя е координирана от Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, като българските митници са сред водещите участници заедно с Европол.

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Снимка: Агенция „Митници“

По време на операцията българските митнически служители са задържали близо 187 хиляди фалшиви стоки, нарушаващи права върху търговски марки и интелектуална собственост. Освен това са открити над 3,3 милиона къса недекларирани цигари, 4 тона фреон и 163 килограма парфюмни есенции.

Сред иззетите количества са още над 5 килограма злато, както и значителни суми в брой – 77 880 евро, 4 000 британски лири и 5 400 щатски долара.

По данни на Агенция „Митници“ стойността на задържаните в България стоки представлява близо една трета от общата стойност на всички иззети артикули по време на международната операция.

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Снимка: Агенция „Митници“

В рамките на акцията в Европа са конфискувани големи количества фалшиви дрехи, обувки, козметика и лекарства. Службите са открили още незаконно пренасяни горива, цигари, благородни метали и пари в брой, както и откраднати автомобили, огнестрелни оръжия, боеприпаси, екзотични животни и културни ценности.

Общо при операция „Пирати 4“ в различни европейски държави са задържани около 1,73 милиона артикула на стойност над 17,4 милиона евро. От тях повече от 1,35 милиона са фалшифицирани продукти на стойност 12,2 милиона евро, а останалите са незаконни или недекларирани стоки за над 5,2 милиона евро.

От Frontex подчертават, че търговията с фалшиви стоки не е безобидно престъпление, тъй като носи печалби на организирани престъпни групи, ощетява легалния бизнес и може да създаде сериозни рискове за здравето и безопасността на потребителите. Операцията е част от европейската платформа EMPACT, чрез която държавите и агенциите в ЕС координират усилията си срещу тежката и организираната престъпност.

Редактор: Цветина Петкова