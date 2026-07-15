Три големи горски пожара продължават да бушуват в западния турски окръг Мугла, след като във вторник следобед се разгоряха общо осем огнища. Над 1100 души са евакуирани от засегнатите райони.

Огнената стихия продължава да гори в районите на градовете Каваклъдере, Миляс и Ортаджа. По данни на валийството на Мугла пет от осемте пожара вече са овладени, докато усилията за потушаването на останалите три продължават.

6 хеликоптера на Военновъздушните сили ще помагат в гасенето на пожари (ВИДЕО+СНИМКИ)

В борбата с огъня участват над 500 пожарникари и служители на жандармерията, подпомагани от осем самолета и 12 хеликоптера за гасене на пожари, 60 пожарни автомобила, както и булдозери и трактори, съобщи валията на окръга Идрис Акбъйък. В крайбрежните райони към операцията са се присъединили и екипи на бреговата охрана.

Междувременно турските медии съобщават и за други, по-малки горски пожари в различни части на Западна Турция, които също мобилизират противопожарните служби.

Редактор: Иван Иванов