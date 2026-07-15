Жена е била пребита, след като направила забележка на хора, чийто ротвайлер се освободил от повода си. В сутрешния блок на NOVA "Здравей, България" потърпевшата сподели как е била наранена и разочарованието си от институциите.

В късните часове на събота тя се прибирала към дома си, когато в двора на блока си видяла да лае отвързаното куче, което по думите ѝ е агресивно. Тъй като не познавала собствениците на животното, решила да подаде сигнал на телефон 112. Успяла да се прибере невредима в дома си, благодарение на това, че домашният любимец се разсеял и подгонил други улични кучета.

Задържаха мъж за побой с пръчка на 8-годишното му дете и още двама

Когато на следващия ден видяла собствениците на ротвайлера, решила да им обясни ситуацията и им казала, че е подала сигнал. По думите ѝ тонът ѝ бил спокоен и помолила да вземат мерки, за да не се отвързва кучето. Не получила разбиране, а обиди и заплахи. След като решила малко по-късно да снима оградата на съседите и дупката, през която излиза кучето им, мъж дошъл и започнал да я удря с пръчка.

„Нападна ме в гръб. Опитах се да се придвижа до сградата, където има камери и се надявах да снимат. Той ме плюеше, беше страшна гледка. А жена му стоеше отстрани, гледаше всичко това и накрая каза: „Хайде, стига ѝ толкова”, разказа потърпевшата.

След побоя тя успява да се прибере и да подаде отново сигнал на 112, но по думите ѝ полицията идва след 50 минути, когато всичко вече е приключило. Жената се оплака и от отношението на единия полицай.

В отговор до NOVA от СДВР съобщиха, че патрулът е изпратен след три минути. Потърпевшата твърди, че това не е така и е готова да докаже часовете на подаването на сигнала и на пристигането на полицаите.

Жената си е извадило медицинско свидетелство и каза, че ще търси правата си по съдебен ред.

Целия репортаж гледайте във видеото.