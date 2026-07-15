Световното първенство тази година предложи не само зрелищни мачове, счупени рекорди и футболни емоции, но и поредица от спорни съдийски решения, взети с помощта на системата VAR и най-новите технологии. Все по-често ключовите моменти на турнира се решават не толкова на терена, колкото след видеоанализ в съдийската стая, което предизвиква сериозни дискусии сред играчи, треньори и фенове.

► Спорният червен картон на Брийл Емболо

Един от най-коментираните случаи е от четвъртфиналния сблъсък между Швейцария и Аржентина. Нападателят на швейцарците Брийл Емболо беше изгонен, след като получи втори жълт картон след намесата на VAR - решение, което се оказа повратен момент в срещата.

Първоначално съдията Жоао Пинейро санкционира с жълт картон аржентинеца Леандро Паредес за предполагаемо нарушение срещу Емболо. След преглед обаче стана ясно, че швейцарският нападател е симулирал. Реферът промени решението си, показа втори жълт картон на Емболо за "открита симулация" и го отстрани от игра.

ESCÁNDALO MUNDIAL



Corría el minuto setenta del partido entre Argentina y Suiza en los cuartos de final del Mundial de 2026. Apenas cinco minutos antes, Dan Ndoye había empatado el encuentro tras una buena combinación con Ricardo Rodríguez.



A esas alturas, Suiza llevaba ya un… pic.twitter.com/QKLESJjq2S — Vloonk (@vloonk) July 12, 2026

Ситуацията попадна в „полето“ на така нареченото правило за „погрешна преценка“. Въпреки наименованието му, в случая не става дума за объркан футболист, а за възможността VAR да се намеси, когато съдията е санкционирал грешен отбор или футболист.

Само пет минути преди това Швейцария беше изравнила резултата на 1:1, но след изгонването Аржентина се възползва от численото си предимство и спечели с 3:1 в продълженията.

Селекционерът на Швейцария Мурат Якин не скри разочарованието си. „Съдията взе грешно решение. Знам, че ще защитят своя арбитър, но това правило унищожи нашия мач. Да отпаднеш по такъв начин е изключително болезнено“, коментира наставникът.

Главният съдия Жоао Пинейро показва червен картон на нападателя на Швейцария Брийл Емболо по време на четвъртфиналния мач от Световното първенство между Аржентина и Швейцария. Снимка: АП

► Германия напусна турнира след отменен гол

Друга противоречива ситуация беляза осминафинала между Германия и Парагвай. Потенциалният победен гол на германския защитник Йонатан Та беше отменен след намеса на VAR за нарушение срещу вратаря на южноамериканския тим Орландо Джил.

Видео повторенията показаха минимален контакт, при който Валдемар Антон от Германия изблъсква вратаря на Парагвай. Въпреки критиките към решението, ръководителят на съдийската комисия на ФИФА Пиерлуиджи Колина обясни, че арбитрите са получили ясни инструкции да наказват всякакви действия, при които атакуващ играч възпрепятства съперник без реален опит да играе с топката, особено когато става дума за вратари.

Германия впоследствие загуби след изпълнение на дузпи, като именно Та пропусна да реализира решаващия удар. Последствията се оказаха сериозни - националният селекционер Юлиан Нагелсман подаде оставка, а медиите вече посочват Юрген Клоп като негов вероятен наследник.

Екранът на стадиона в Масачузетс показващ, че голът на защитника на Германия Йонатан Та е отменен след проверка с VAR по време на мача от осминафиналите на Световното първенство между Германия и Парагвай. Снимка: АП

► „Високотехнологичната” топка, заради която беше отменен важен гол на Хърватия

Технологията, интегрирана в официалната топка на турнира, също изигра ключова роля. В осминафинала срещу Португалия футболистът на Хърватия Йошко Гвардиол отбеляза попадение в добавеното време, с което резултатът трябваше да стане 2:2. След проверка чрез VAR обаче голът беше отменен заради засада.

⚽ World Cup Hot Take 🚨 I've watched about half a dozen matches so far in this year's tournament, the most recent being Portugal 🇵🇹 vs 🇭🇷 Croatia.



After watching back room VAR FIFA call back a game-tying goal from Croatia in the final seconds of play based on a proven false… pic.twitter.com/UXbIa2oxpS — Wolf Krieger (@WolfKriegerEsq) July 3, 2026

Причината се оказаха вградените в топката високочувствителни сензори, които регистрирали едва доловимо докосване от Игор Мантанович в началото на атаката - контакт, който не можеше да бъде установен нито с просто око, нито чрез стандартните телевизионни повторения. Според ФИФА сензорите анализират данни 500 пъти в секунда и позволяват максимално точни и бързи решения.

Бившият вече селекционер на Хърватия Златко Далич обаче беше категоричен: "Всички тези решения отнемат радостта от футбола“.

► Египет обвини VAR за драматичния обрат срещу Аржентина​

Египет беше на прага на една от най-големите сензации на шампионата, след като поведе с 2:0 срещу действащия световен шампион Аржентина в осминафиналите. Второто попадение на Мостафа Зико обаче беше отменено след видеопреглед. VAR установи нарушение срещу Лисандро Мартинес в самото начало на головата атака, още в половината на Египет.

Така, вместо аванс от три гола, египтяните останаха с преднина от два, а Аржентина осъществи впечатляващ обрат за крайното 3:2.

Селекционерът Хосам Хасан заяви, че отборът му е станал жертва на несправедливост, а Египетската футболна федерация постави под съмнение последователността и справедливостта на съдийските решения.

Колина защити действията на арбитрите, подчертавайки, че правилникът не определя максимално разстояние или времеви интервал между нарушение и последващо отбелязване на гол, което позволява VAR да върне играта достатъчно назад при установен фал.

Мохамед Салах от националния отбор на Египет разговаря с главния съдия Франсоа Летексие по време на осминафиналния мач от Световното първенство между Аржентина и Египет. Снимка: АП

► Беше ли ощетена Норвегия в мача срещу Англия?

В четвъртфинала между Англия и Норвегия технологиите отново се оказаха във фокуса на вниманието.

Норвежците настояваха, че топката е докоснала кабела, който държи камерите над терена, непосредствено преди изравнителния гол на Джуд Белингам. Ако подобен контакт беше потвърден, играта трябваше да бъде спряна. ФИФА обаче съобщи, че данните от сензорите в топката не са отчели никакъв контакт с кабела.

Допълнително разочарование за скандинавците дойде, когато VAR отмени техен гол заради нарушение на Ерлинг Холанд срещу Елиът Андерсън непосредствено преди изпълнението на корнер. Според новите правила видеосистемата вече има право да се намесва и при нарушения, извършени още преди топката да бъде въведена в игра при статични положения.

Джуд Белингам от националния отбор на Англия празнува втория гол на своя тим по време на четвъртфиналния мач от Световното първенство срещу Норвегия. Снимка: АП

► Технологиите - гаранция за справедливост или край на футболната емоция?

Настоящото Световно първенство ясно показа, че VAR, полуавтоматичната система за засади и интелигентната топка променят начина, по който се вземат съдийските решения.

Докато ФИФА защитава нововъведенията като средство за постигане на максимална точност, много треньори и футболисти смятат, че прекалената зависимост от технологиите отнема от емоцията на играта.

Футболът безспорно навлиза в нова ера, в която всяко докосване на топката, всяко нарушение и всяка спорна ситуация могат да бъдат анализирани до най-малкия детайл, а решенията, които някога зависеха единствено от човешката преценка, все по-често се определят от комбинацията между арбитър и технологии.

Редактор: Иван Иванов