Втори национален протест на организацията „Родители за достойно майчинство“. Протести имаше в цялата страна.

Исканията - по-добро заплащане за втората година отглеждане на дете, както и промени, свързани с детските надбавки и местата в градини и ясли. Това в числа е поне 460 евро. Също така - да бъде увеличено и обезщетението при връщане на майката на работа, а колкото до детските надбавки - всички семейства да имат право да ги получават.

Сред исканията са още - актуализация на компенсациите за деца, останали извън ясли и градини.

Майки от цялата страна излизат на протест

„Не знам защо досега родителите не са се вдигнали. Аз съм майка втора година и реално се сблъсквам с тези проблеми. Затова инициирах всичко. Пратили сме писма и до президента с молба за налагане на вето, ако този бюджет остане в този вид”, зави Иванка Тодорова от Гражданска инициатива „Родители за достойно майчинство”.

Редактор: Ивета Костадинова