Снимка: Стопкадър, NOVA
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Исканията - по-добре платено майчинство и по-високи детски надбавки
Втори национален протест на организацията „Родители за достойно майчинство“. Протести имаше в цялата страна.
Исканията - по-добро заплащане за втората година отглеждане на дете, както и промени, свързани с детските надбавки и местата в градини и ясли. Това в числа е поне 460 евро. Също така - да бъде увеличено и обезщетението при връщане на майката на работа, а колкото до детските надбавки - всички семейства да имат право да ги получават.
Сред исканията са още - актуализация на компенсациите за деца, останали извън ясли и градини.
Майки от цялата страна излизат на протест
„Не знам защо досега родителите не са се вдигнали. Аз съм майка втора година и реално се сблъсквам с тези проблеми. Затова инициирах всичко. Пратили сме писма и до президента с молба за налагане на вето, ако този бюджет остане в този вид”, зави Иванка Тодорова от Гражданска инициатива „Родители за достойно майчинство”.Редактор: Ивета Костадинова
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