Норвежкият танкер Stolt Magnesium е бил засегнат от експлозия, причинена от неизвестно външно устройство, докато е плавал в Арабско море край бреговете на Оман в ранните часове на 14 юли.

За инцидента съобщи компанията за морска сигурност MTI Network, позовавайки се на оператора на плавателния съд Stolt Tankers.

САЩ с нови удари срещу Иран, Ормузкият проток отново е блокиран

По информация на компанията експлозията е станала около 00:40 часа местно време.

Всички членове на екипажа са невредими, уточни говорител на дружеството.

Случаят идва на фона на нарастващото напрежение в региона. Подновените военни действия между САЩ и Иран през уикенда, както и обявеното от президента Доналд Тръмп възстановяване на американската блокада на иранското корабоплаване през Ормузкия проток, поставиха под въпрос крехкото примирие в района.

Редактор: Иван Иванов