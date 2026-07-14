Съд в испанската провинция Бадахос наложи деветгодишна забрана за заемане на публични длъжности на Давид Санчес - брат на министър-председателя на Испания Педро Санчес. Решението е свързано с назначението му на ръководна позиция в културния сектор на местната администрация през 2017 г.

Магистратите са приели, че създаването на длъжността не е било продиктувано от реална необходимост на администрацията, а е обслужвало конкретен кандидат. Според съдебните мотиви постът е бил структуриран по начин, който да съответства на професионалния профил и интересите на Давид Санчес.

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Разследването беше фокусирано върху назначението му в институция, отговаряща за музикалното образование и консерваториите в региона. Съдът е стигнал до извода, че при вземането на решенията са били нарушени принципите на безпристрастност и равнопоставеност при подбора на кадри за публичната администрация.

Казусът се превръща в поредното предизвикателство за правителството на Педро Санчес, което през последните години е подложено на натиск заради редица разследвания и обвинения, свързани с предполагаеми злоупотреби и корупционни практики в политическите среди.

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От своя страна испанският премиер нееднократно е определял обвиненията срещу близки до него хора като част от политически атаки срещу управляващите. Решението на съда обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция.

Редактор: Цветина Петкова