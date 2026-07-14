Промените в правата на пътниците при въздушни пътувания, които Европейският съюз окончателно одобри и които ще започнат да се прилагат от средата на 2027 г., представляват по-скоро актуализация на действащите от близо 25 години правила, отколкото изцяло нов режим. Това коментира в ефира на NOVA NEWS икономистът от „Активни потребители“ Богомил Николов.

Според него една от най-съществените промени е забраната на практиката авиокомпаниите да анулират автоматично обратния полет на пътник, който не се е явил за първия сегмент от пътуването. Николов обясни, че досега превозвачите често са отменяли връщането по двупосочен билет, ако клиентът е пропуснал отиването, а след това са продавали освободеното място повторно. „Това е безспорно най-хубавото нещо в новите правила“, подчерта той.

Окончателно приеха новите правила за авиопътниците в ЕС

Сред най-обсъжданите промени е и новият режим за ръчния багаж. По думите на Николов в цената на самолетния билет задължително ще бъдат включени малка лична чанта и допълнителен ръчен багаж. Въпреки това той предупреди, че проблемите с различните изисквания на авиокомпаниите вероятно ще останат, тъй като липсва единна европейска дефиниция за допустимите размери на багажа. „Всяка компания ще продължи да има собствени мерки и размери, което обърква пътниците“, посочи експертът.

Новите правила предвиждат и гаранция, че деца до 14-годишна възраст ще могат да седят до своите родители без допълнителни такси. Според Николов това ще сложи край на практика, която често е предизвиквала недоволство сред семействата, макар че в повечето случаи един родител и дете и досега са били настанявани заедно.

Друга промяна ще позволи безплатно коригиране на правописни грешки в имената на пътниците. Николов отбеляза, че подобни случаи не са чести, но често водят до сериозни проблеми, включително отказ за допускане до полет заради сгрешена буква в билета.

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По отношение на закъсненията и отменените полети експертът подчерта, че ключов въпрос остава прилагането на правилата. Той посочи, че авиокомпаниите ще бъдат задължени по-ясно да информират пътниците дали конкретен полет подлежи на обезщетение. Според него обаче решаваща ще бъде ролята на регулаторните органи, които трябва да следят превозвачите да не злоупотребяват с тълкуването на форсмажорни обстоятелства.

„По-скоро съм оптимист. Новите правила са в полза на пътниците, но най-важното е те да бъдат прилагани стриктно и авиокомпаниите да носят реална отговорност“, обобщи Богомил Николов.

Редактор: Цветина Петкова