37-годишен мъж почина след жесток побой край Младежкия хълм в Пловдив. Пострадалият е открит в безпомощно състояние с тежка черепно-мозъчна травма, множество вътрешни наранявания и счупвания, но въпреки усилията на лекарите, издъхнал часове по-късно. Разследването продължава, а полицията и прокуратурата работят по изясняване на всички обстоятелства около случая.

Мъжът е от град Кричим. Работел в селското стопанство и помагал на различни земеделски производители. Жителите на Кричим го описват като изключително добър, скромен и работлив човек.

Полицията е иззела записите от охранителните камери на заведенията и търговските обекти в района. Сред тях са и тези на Иван Деспов, който също работи в подножието на Младежкия хълм, съвсем близо до мястото, на което е извършено нападението.

Мъж почина след жесток побой в Пловдив

В ефира на „Здравей, България” той разказа, че по-рано през деня е видял на мястото да се събира група тийнейджъри. „Не им обърнах внимание, защото това е парк, оживено място. Впоследствие тръгнах, моите работни ангажименти приключиха и не след дълго, може би около час по-късно, ми съобщиха, че там има сериозно пострадал мъж. Първите подозрения бяха, че е паднал от скала”, разказа Деспов.

„Част от групата тийнейджъри се е отделила, отишла е към горичката, където, по всичко личи, се е срещнала с въпросния господин, причинила му е това, което му е причинила, и се е върнала обратно“, посочва още Деспов, който е видял записи от камери и разговарял с разследващите след фаталния случай.

Той уточнява, че групата тийнейджъри се състояла от 10 - 15 души на видима възраст между 16 и 20 години. По негови думи в групата не е имало само момчета, а поне три или четири момичета. „Именно едно от момичетата отива в горичката в посока мястото на срещата. Това се вижда на записи и става ясно от сведения на свидетели“, добави той.

Според него самата среща не е случайно засичане в парка, след което да е възникнал конфликт. „Те се събират предварително, отиват на уговорената среща и се връщат обратно. От камери се вижда, че жертвата също върви в тази посока. Той не се движи по главната алея, а по отклонение към една не толкова популярна“, каза Деспов.

Той обясни още, че в района няма общинска полиция или охрана. По думите му мястото е привлекателно за гражданите, които се разхождат и спортуват. Деспов обаче заяви, че такива случки не липсват. „Имаше такива и преди няколко години. Късно вечер групички, отговарящи на описанието на тези младежи, с техния профил, примамваха по единично хора с хомосексуална ориентация чрез приложения в интернет. Не съм особено учуден, че това отново се случва”, каза мъжът.

По негови думи механизмът на цялото престъпление говори за престъпление от омраза. Една от неофициалните версии, която се тиражира, е, че бруталното нападение е на сексуална основа. Друга неофициална версия гласи, че мъжът е бил примамен чрез SMS в платформа за запознанства.

По информация на NOVA вече има задържани - тийнейджъри, сред които и непълнолетни. Днес се очаква полицията и прокуратурата да представят повече факти по случая.

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