-
Въпрос на нагласа у хората е хуманоидните роботи да навлязат скоро в домакинствата, смята футуролог
-
Спортни новини (05.08.2026 - следобедна)
-
Установиха дългогодишен кибершпионаж на правителствени информационни мрежи
-
Мъж почина след жесток побой в Пловдив
-
МВнР: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм
-
Омбудсманът сезира КС за „замразяването“ на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж
-
Над 3200 флакона райски газ и хранителни добавки с неясен произход откриха при акция край София (СНИМКИ)
Акцията на полицията започна в сряда сутринта
Полицейска операция по широкообхватен метод се провежда от сряда сутринта на главен път Е79 край Мездра. Проверяват се леки и тежкотоварни автомобили.
При достигане на температура на въздуха от 35 градуса тировете ще бъдат спирани от движение.
Проверката на този участък е важна, защото това е най-натовареният от тежкотоварен трафик път, свързващ столицата и Южна България с Дунав мост 2.
МВР инвестира над 180 000 евро в техника за разследване на престъпления на пътя
Цветан Симеонов, началник група „Пътен контрол“ към ОДМВР – Враца каза, че проверяват товарните автомобили и водачите за употреба на алкохол и редовни пътни документи.
„Имаме камери, които следят скоростните режими на територията на всяко едно районно управление. Контрол има върху скоростните режими, включва и товарните автомобили“, допълни той.
Още в първите часове на акцията бяха установени водачи, които пътували с нередовни пожарогасители.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни