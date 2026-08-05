Полицейска операция по широкообхватен метод се провежда от сряда сутринта на главен път Е79 край Мездра. Проверяват се леки и тежкотоварни автомобили.

При достигане на температура на въздуха от 35 градуса тировете ще бъдат спирани от движение.

Проверката на този участък е важна, защото това е най-натовареният от тежкотоварен трафик път, свързващ столицата и Южна България с Дунав мост 2.

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Цветан Симеонов, началник група „Пътен контрол“ към ОДМВР – Враца каза, че проверяват товарните автомобили и водачите за употреба на алкохол и редовни пътни документи.

„Имаме камери, които следят скоростните режими на територията на всяко едно районно управление. Контрол има върху скоростните режими, включва и товарните автомобили“, допълни той.

Още в първите часове на акцията бяха установени водачи, които пътували с нередовни пожарогасители.