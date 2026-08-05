Първият уикенд, в който по инициатива на Столичната община бул. „Цар Освободител“ стана пешеходна зона, премина без проблеми с автомобилния трафик, а измерванията показват спад на замърсяването с азотен диоксид.

Данните от мобилната измервателна станция на Столичната община отчетоха намаление с 6,6% на средната концентрация на азотен диоксид в сравнение с последния уикенд на юли.

Столичният бул. „Цар Освободител“ става пешеходно пространство в уикендите през август

Анализите на общината показват също, че през първия пешеходен уикенд не е отчетено допълнително натоварване на обходните маршрути и съседните улици и булеварди. Движението в централната градска част остава под наблюдение, а при необходимост екипите на общината ще предприемат мерки за оптимизиране на организацията на трафика.

Инициативата „Лято на паветата“ ще продължи през всички почивни дни на август, като гражданите и гостите на София могат свободно да използват пространството по бул. „Цар Освободител“ за разходки, срещи и събития в центъра на града.

Пешеходната зона ще бъде активна от 6:00 часа в събота до 22:00 часа в неделя. Запазва се възможността за преминаване при пл. „Народно събрание“ и по ул. „Г. С. Раковски“.

Редактор: Цвета Лазаркова