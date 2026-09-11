Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за минималната работна заплата. Формулата беше разработена през месец август съвместно със социалните партньори, припомни министър Наталия Ефремова.

Зам.-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева каза в ефира на "Твоят ден", че спорът през последните години не е бил до конкретното число, а до това как се стига до него. Тя допълни, че това, което е постигнато тази година, е по отношение на механизма за определяне на МРЗ, което е добра новина.

Въвеждат нов механизъм за минималната работна заплата

Председателят на Синдиката на административните служители “Подкрепа” Кремена Атанасова обясни, че през последните няколко години е имало предвидимост, имало е и ред за определяне на МРЗ, а именно да бъде в размер на 50% от средната. По нейни думи се очертава МРЗ да бъде по-ниска по новата формула - сега максималният размер е около 670 евро, а е трябвало да бъде 690 евро.

Минчева изрази надежда през следващите години да се натрупа достатъчно статистика, за да може да се управлява процеса на вдигане на доходите.

Атанасова каза, че синдикатите настояват за прогресивно подоходно облагане, прогресивно данъчно облагане за бизнеса. Тя допълни, че бизнеса у нас има най-ниските данъци в Европа. Също така подчерта, че вече “няма накъде да стягаме коланите, не получаваме огромни пенсии и заплати, от които можем да отрежем”. Така тя обобщи, че данъчната промяна би била единствената адекватна мярка за запълване на хазната.

Синдикалистът отбеляза, че ключовите администрации страдат от намаляване на разходите, за сметка на това други структури не са засегнати.

Минчева беше категорична, че е необходима административна реформа. Тя заяви обаче, че не трябва да бъдат засягани структури, които са свръзани с обслужването на гражданите и бизнеса.

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Редактор: Цветина Петрова