Петък ще бъде предимно слънчев и горещ с максимални температури между 31 и 36 градуса. В София термометрите ще показват около 31 градуса.

Сутринта в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разсее. След обяд в западната половина на страната ще се развива купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток.

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В планините и по Черноморието ще преобладава слънчево време. Температурите по морето ще са между 26 и 28 градуса, а морската вода е 24-25 градуса.

Захлаждането започва от събота, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология. Над западната половина от страната ще се развие купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има вероятност за значителни количества дъжд в Рило-Родопската област и Централна Стара планина.

В неделя бури ще има и в източните райони. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще донесе по-хладен въздух. Температурите ще паднат осезаемо, като в неделя максималните стойности ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса.

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Редактор: Мария Барабашка