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Проф. Янка Тянкова обяви че до края на деня ще бъдат публикувани и всички кандидатури за членове на ВСС
Народното събрание прие на първо четене ключови промени в Гражданския процесуален кодекс, насочени към защитата на журналисти, общественици и защитници на каузи от т.нар. „дела-шамари”. Новата глава 33б в ГПК цели да предотврати използването на съдебната система като инструмент за натиск и сплашване на хора, които изразяват мнение по обществено значими теми.
Проф. Янка Тянкова подчерта, че промените инкорпорират в българското право европейската директива „Дафне”, наречена на убитата малтийска журналистка Дафне Галиция.
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„Това производство е ново за нашето национално законодателство. То има за цел да осигури равнопоставеност на всички лица с публично участие – журналисти, общественици, хора на науката и природозащитници, които защитават обществено полезни каузи”, заяви Тянкова.
Тя допълни, че законопроектът е закъснял с три години, което е довело до наказателни процедури срещу страната ни, но сега дава шанс за реална превенция срещу неоснователни искове за огромни суми.
„Съдът ще може да постановява изначална неоснователност на иска още в началото на делото, след като изслуша страните и събере доказателства”, поясни проф. Тянкова.
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Беше засегната и темата за избора на нови членове на Висшия съдебен съвет. Проф. Тянкова обяви, че срокът за номинации изтича днес и Народното събрание ще заложи на пълна прозрачност в процеса.
„Днес до края на деня на сайта на Народното събрание ще бъдат качени всички кандидатури и прилежащите документи към тях. Всеки гражданин ще може да се запознае с моралните и професионалните качества на кандидатите”, съобщи тя.
Относно политическите коментари за евентуални договорки между партиите за състава на съвета, Тянкова беше категорична, че всяка достойна кандидатура трябва да бъде подкрепена.
„Най-добре се преценява колко знае един кандидат не само по документите, а по неговата лична изява. Като преподавател знам, че резултатът се вижда на устния изпит”, заключи проф. Тянкова.
Предстои кандидатите за съдебния съвет да бъдат изслушани в правната комисия, след което да бъдат гласувани в пленарната зала.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
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