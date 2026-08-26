26 имена са предложени за парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Това обяви председателят на Правната комисия в Народното събрание Янка Тянкова от „Прогресивна България”.

Тридневният срок за предложенията изтече. 20 от имената са за съдийската квота, 6 - за прокурорската. Най-много са предложенията на неправителствените организации, но има и такива, направени от съдии, прокурори, университетски преподаватели и частни лица.

Списъкът ще бъде оповестен скоро. В него, освен името на номинирания, ще присъства и името на лицето, което го предлага.

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„С това ще сложим край на предварителната фаза по номиниране на кандидати за ВСС от парламентарната квота", каза Тянкова.

Оттук нататък започва да тече нов 14-дневен срок, в който депутатите ще могат да припознаят някои от кандидатите от този списък или да предложат друг. „Ако се изразя с термина, който използва опозицията, разтворихме ветрилото и дадохме възможност за по-широк кръг от лица, които да направят номинации на кандидати", обясни Тянкова.

След това отново ще бъде изготвен списък с кандидатите и ще започне да тече нов 14-дневен срок, в който те ще представят своите концепции.

До 9 септември изтича срокът за подаване на предложения за кандидати от народните представители, след това в 3-дневен срок имената трябва да бъдат оповестени. „Цялата процедура трябва да приключи към 20 ноември 2026 г.”, каза Тянкова.

Редактор: Ина Григорова