Първо редовно заседание от есенната сесия на Народното събрание. Парламентарните групи представиха приоритетите си за новия сезон. Сред тях са Бюджет 2027 и избирането на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Депутатите одобриха и законопроекта за придобиване на бойни машини „Страйкър” и противотанкови ракети „Джавелин”. Текстовете бяха гласувани в Комисията по отбрана във вторник.

Още от първите заявки днес става ясно, че тонът ще се изостри, след като вече преминаха първите сто дни на управление на „Прогресивна България“. Заявките са нов бюджет, справяне с икономическите предизвикателства и съдебна реформа. Управляващите откриха сесията със заявка за бързи законодателни действия и призив за конструктивен диалог по отношение на съдебната реформа. Получиха обаче сериозни критики.

Депутатите се събраха на извънредно заседание, приеха промените в Закона за държавния служител

„Прогресивна България”

„България навлиза в нов политически сезон, а от нас се очакват бързи решения, лишени от обичайния партиен патос. Докато вие, колеги от опозицията, превръщахте моментния административен смут в голяма политическа новина, ние написахме законите, за които вие нямахте нито воля, нито желание”, заяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България” Петър Витанов в декларация за новата пленарна сесия.

Пълният текст на декларацията на „Прогресивна България”, изчетена от Петър Витанов:

„България навлиза в нов политически сезон! От нас се очакват бързи решения, лишени от обичайния партиен патос. В края на миналата сесия благодарихме на опозицията за нейните критики. Сторихме го от учтивост, защото освен упреци, чухме и малко конструктивни неща. В началото нашите по-млади и неопитни народни представители изпитаха обяснимо объркване с процедурите и в кулоарите на този парламент.

Докато вие колеги от опозицията, превръщахте моментния административен смут в голяма политическа новина, ние написахме законите, за които вие нямахте нито волята, нито желанието. Наваксаме пропуснатото, включително с изключително трудния бюджет и започнахме да провеждаме важни реформи, включително и в изборното законодателство.

Сега обаче забелязваме, че вашите приоритети са други. Някои от вас изцяло подчиняват действията си на предстоящите президентски избори. В последните месеци тролове на някои политически партии отнеха възможността на българите да разговарят свободно в социалните мрежи и превърнаха дискусиите в генератор на омраза за партийна употреба.

Троловете не гласуват, уважаеми дами и господа! Това ще се види на изборите през октомври.

Надявам се, че предстоящата кампания няма да се превърне в заложник на стабилността на страната. И докато в тази зала се пресмятат партийни активи за вота, реалността изисква отговори на сериозни предизвикателства за страната.

Европа преминава през безпрецедентно засушаване, което засяга енергийната сигурност на целия регион. За първи път в своята 52-годишна история АЕЦ “Козлодуй” се наложи превантивно да намали мощността на своя блок заради критичния спад в нивата на река Дунав. Този регионален хидроложки натиск, съчетан с волативността на международните пазари на горива, създаде сериозен риск от изкуствено повишаване на цените на електроенергия у нас.

В парламента България няма нужда от предизборен театър, а от стабилна защита на битовите потребители и икономиката.

От името на Парламентарната група на „Прогресивна България” декларирам пред вас, че твърдо заставаме зад управленската програма на правителството и сме готови да я превърнем в работещо законодателство.

Маркирам само някои от ключовите приоритети:

Първи стъпки към съдебна реформа - търсим широк консенсус за работещ и почтен Висш съдебен съвет. Изборът ще премине през изцяло нова, ясна и открита процедура. Целта ни е в него да влязат хора, които се подчиняват само и единствено на закона. Затова искрено подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет.

Достъпно и прозрачно здравеопазване - ще спрем практиката на постоянни доплащания от джоба на пациентите. Въвеждаме централизирано закупуване на лекарства, болнични консумативи и апаратура. Частните болници, които работят с публичен ресурс, ще бъдат задължени да прилагат Закона за обществените поръчки, което ще спести огромни средства.

Справедливост при разработването на националните ресурси - ще ревизираме размера на концесионните такси. Години наред те ощетяваха държавата за сметка на националните интереси. Време е националните богатства да носят реален приход на за обществото.

Ограничаване на административния лукс - намаляваме броя на членовете в бордовете на държавните предприятия и драстично намаляваме възнагражденията им, тъй като те предизвикват напълно справедливо възмущение в обществото.

Ефективна администрация - започваме оптимизация на държавния апарат в точните срокове, поставени от министър-председателя. Държавата трябва да е в услуга на гражданите, а не в тежест на бюджета.

Защита от произвола на колекторите - подготвяме конкретно законодателство, което да ограничи произвола на колекторските фирми и да защити гражданите от неправомерния натиск.

Прозрачност на пазара - подкрепяме изцяло мерките на кабинета за осветляване на ценообразуването на стоките от първа необходимост.

Подкрепяме и безкомпромисната борба на МВР срещу корупцията по високите етажи на властта.

Обещавам, че „Прогресивна България” няма да допусне лобистки текстове, скрити зад фалшива загриженост или използвани зад партийна пропаганда преди изборите.

Призоваваме всички народни представители, които поставят националната сигурност пред партийния егоизъм, да подкрепите тези мерки".

ГЕРБ-СДС

От ГЕРБ-СДС обявиха, че няма да имат кандидатури и няма да преговарят за парламентарната квота на ВСС. „След първите сто дни нашата оценка за кабинета на Румен Радев е, че това е правителство, съставено от констататори, а не от хора, които са готови, могат и ще успеят. ГЕРБ-СДС препотвърждава позицията си, че няма да издигаме свои кандидати. Това обаче не означава автоматична подкрепа за други кандидати", каза в декларация от парламентарната трибуна Тома Биков.

Целята декларация на ПГ на ГЕРБ-СДС за новата пленарна сесия, прочетена от Тома Биков:

„Началото на тази сесия съвпада с края на първите 100 дни на правителството на Румен Радев. Считаме, че е редно да оценим този период, защото той очертава параметрите и посоката, в които ще работи настоящият кабинет. Първите 100 дни на едно правителство биха могли да се използват за задаване на нов тип решения, предприемане на непопулярни мерки за решаване на различни кризи и организиране на нова динамика в обществено-политическия живот на страната. Те биха могли да бъдат използвани и за меден месец, в който се очаква от опозицията, медиите и цялостния публичен живот да приветстват новите министри по случай встъпването им във властта. Още в първия ден на настоящия парламент, ние от ПГ на ГЕРБ – СДС обявихме, че няма да бъдем креслива опозиция и ще дадем толеранс от 100 дни на новия кабинет. И днес считаме, че е редно едно правителство да се оценява по действията и бездействията му, а не по предварителните нагласи спрямо излъчилата го партия или коалиция.

За съжаление първите 100 дни на настоящия кабинет не показаха потенциал нито за нов тип решения, нито за нова посока, нито за нова динамика в обществено-политическия живот на страната. Очакването, че общите и абстрактни послания от предизборната кампания ще се трансформират в конкретни политически действия не се оправдаха. Пълното мнозинство, което получи Прогресивна България предполагаше мобилизиране на обществената енергия за мащабни промени, както в структурата на държавата, така и на отношенията в обществото. Вместо това бяха произведени всекидневни оплаквания, констатации и недоразумения. След първите 100 дни, нашата оценка за кабинета на Румен Радев е, че това е правителство съставено от констататори, а не от хора, които са готови, могат и ще успеят. Тази оценка не е плод на нашата роля на опозиция, която сме приели по силата на вота на българските избиратели, а е симптом за тревога, че България е на път да пропусне една съществена възможност за промяна и мобилизиране на обществената енергия в позитивна за страната посока във времена на геополитическа нестабилност, технологична революция и съществено изоставане на държавата от темповете, с които се движат бизнеса и гражданите. През първите 100 дни от своето съществуване, правителството на Румен Радев се държеше, така сякаш се намираше в края на мандата си – основната му цел беше да не понесе публични негативи от управлението. Именно тази статичност и липса на политическа смелост се превърна в най-големия негатив на настоящото управление. Това, а не заговорът на олигархията, недобронамереността на медиите и лошата комуникация е причината за множеството публични критики спрямо кабинета.

През тези 100 дни кабинетът на Румен Радев се държеше не като управляващ субект, зад когото стои пълно парламентарно мнозинство, а като служебно или в най-добрия случай преходно правителство, което няма нито инструментите, нито задължението да извършва дълбоки и радикални реформи. Липсата на желание за реформи и управлението само на текущи и технически задачи би могло да доведе настоящият кабинет до ситуация, в която той наистина да се окаже с преходен характер, като извърши преход от една политическа криза към друга. До момента, въпреки критиките си към предходните правителства, правителството на Румен Радев продължава да се движи в тяхната рамка, но в друго време, в нова ситуация и с мандат, който предполага структурна промяна, а не констатации по технически въпроси.

Трябва да бъде отчетено и неразбирането на функцията на пълното мнозинство. Това не е удобен инструмент за постигане на тактически законодателни цели, кадруване по администрацията и демонстрация на превъзходство. Това е възможност, но и ангажимент за постигане на широко обществено съгласие по важни национални теми, както по отношение на външната, така и по отношение на вътрешната политика на страната. Вместо да положи усилия за консолидиране на обществено-политическия живот по важни за страната теми, правителството и мнозинството предпочетоха да демонстрират надменност и да се радват на изборния си резултат. Убедени сме, че по-зрелите представители на това мнозинство, вече си дават сметка, че тази радост ще бъде кратка, а загубеното време през тези първи 100 дни тепърва ще се материализира под формата на обществено напрежение.

На базата на този анализ нашите изводи са:

1. Правителството на Румен Радев се очертава като преходно, а не като реформаторско правителство. То има пред себе си единствено хоризонта на постигането на тясно-партийни тактически цели и по този начин се самолишава от дългосрочния хоризонт на консолидирането на нацията около общи стратегически цели.

2. Въпреки пълното мнозинство в парламента, кабинетът страда от липса на ефективен механизъм за взимане на решения, който да произвежда не думи и фрази, а дела и нови ситуации.

3. Най-голямото предизвикателство пред настоящото правителство не е опозицията във всичките ѝ компоненти, а самото то и невъзможността му да отговори адекватно на ангажиментите, с които го натоварва пълното мнозинство в парламента.

На базата на тези изводи ПГ на ГЕРБ – СДС препотвърждава ролята си на опозиция в този парламент. Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим. Това означава, че още през тази сесия ПГ на ГЕРБ – СДС ще премине от режим на конструктивна опозиция в режим на критична опозиция, която ще посочва ясно и аргументирано грешките на настоящия кабинет.

Двете големи задачи по време на предстоящата сесия са да се приеме бюджет за 2027 година и да се избере нов състав на Висшия съдебен съвет. И двете задачи ще играят ролята на значими предизвикателства и за управляващите и за опозицията. И двете задачи обаче са отговорност изцяло на пълното мнозинство на Прогресивна България. По отношение на бюджета очакваме да бъде сменен подхода, който видяхме по време на приемането на бюджета за 2026 година. Очакваме заявките за реформи, структурна промяна и чувствително намаляване на бюджетния дефицит да се материализират с гласуването на новия бюджет. Всичко по-малко от това ще покаже, че настоящият кабинет има потенциал от правителство на констатациите в началото на мандата, да се превърне в правителство на загубеното време в неговия край.

По отношение на избора на новия състав на ВСС, ГЕРБ – СДС препотвърждаваме позицията си, че няма да издигаме свои кандидати. Това обаче не означава автоматична подкрепа за други кандидати независимо от качествата и биографиите им. Изборът на нов състав на ВСС, който трябва да се осъществи с мнозинство от две трети е изцяло отговорност на управляващите и от техния потенциал да намерят точки на съгласие с опозицията или с част от нея. Поради решението да не издигаме свои кандидати, ние отказваме да влизаме и в каквито и да било договорки, като ще вземем своите решения за даване или недаване на подкрепа на базата на различните кандидатури.

Половината време от предстоящата сесия на Народното събрание ще премине на фона на кампанията за избиране на президент и вицепрезидент на страната. Това вероятно ще наруши нормалния парламентарен ритъм и ще изостри отношенията между различните парламентарни формации. Въпреки това се надяваме, политическият дебат да се води аргументирано и на висотата на очакванията на българското общество. За нас тези избори са важни от гледна точка на съхраняването на плурализма в политическата система на страната. В момента тя се структурира около един безалтернативен център на власт. Подчиняването и на президентската институция на този едноличен център на власт – по-скоро рано, отколкото късно, ще доведе както до криза на управлението, така и до обществено напрежение, което няма да бъде породено от опозицията, а от непосилната тежест на тази абсолютна и еднолична власт. За да бъде балансирана политическата система, ангажимент на опозията е да изгради ясна, приемлива и реалистична алтернатива на едноличната власт. Тази алтернатива може да се изрази единствено в преминаване на режим на диалогичност, приемане на плурализма като политическа форма на действие и точна, а не надценена преценка на собствените сили и потенциали. За съжаление, през първите месеци на този парламент, този тип усилия, които трябва да положи опозицията по-скоро са заменени от нападки между разичните опозиционни формации. Ако не бъдат променени, този тип отношения предполагат ситуация, при която алтернативата ще се появи или в рамките на самото управление, или извън парламента, но и в двата случая това ще мине не осмислено и плавно, а през нова политическа криза и още загубено време".

ДПС

„За "Движението за права и свободи" и парламентарната му група грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент. Да служим достойно на хората е наш дълг", каза Айтен Сабри в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание.

„Работата на Народното събрание ще бъде изключително динамична и отговорна”, посочи тя и допълни, че в рамките на новата сесия ще се проведат насрочените от НС избори за президент и вицепрезидент, предстоят процедури за избор на нов Висш съдебен съвет, приемането на държавния бюджет и разглеждането на други закони с ключово значение за бъдещето на страната.

„Народното събрание на Република България ще работи в условията на сложна и динамична променяща се международна обстановка”, каза също Сабри, цитирана от БТА. „Руската военна агресия срещу Украйна, продължаващите регионални въоръжени конфликти и произтичащите от тях икономически последици, предстоящи избори с трудно предвидим политически резултат в държави членки на Европейския съюз, както и динамичните промени на пазари на енергоносители, стратегически суровини и редкоземни елементи поставят сериозни предизвикателства пред ЕС, НАТО, както и всяка отделна държава членка”, обясни Айтен Сабри.

„Тези процеси задълбочават процесите за европейските граждани на несигурност и нестабилност”, каза тя. „Последователната политика на САЩ и все по-нарастващите изисквания към нашето атлантическо партньорство рефлектират както върху действията на външната ни политика, така и в ежедневното гарантиране на националната сигурност на страната”, допълни тя. Депутатът заяви, че от формацията ще оценяват всяка политика и всяко предложение според неговото реално въздействие върху живота на българските граждани.

Сред основните приоритети пред ДПС Айтен Сабри посочи повишаване на качеството на живота на хората, икономическата стабилност и развитието на земеделското производство. Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепата за младите хора, семействата и децата, съхраняване на традициите, ценностите и българската култура, както и качественото образование, каза тя.

„Демократична България”

„След 100 дни зад големите обещания се вижда реалният модел - повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи, кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ИТН, ГЕРБ, БСП, ДПС, вместо демонтаж на зависимостите“, каза Надежда Йорданова. „Ние ще подкрепим всяка промяна, която действително прави съдебната система по-независима и политическото овладяване по-трудно", допълни тя от името на „Демократична България”.

Цялата декларация на „Демократична България”

„За откриване на 2-та сесия на 52-то Народно събрание „Прогресивна България“ получи не просто силно мнозинство, а ясен мандат за промяна – овладяване на цените, модернизация на икономиката, демонтаж на олигархичния модел и връщане на държавността. Ние от „Демократична България" приехме своята роля – на конструктивна, но твърда дясна опозиция.

Сто дни са достатъчни, за да се оцени посоката на управление. И ключовият въпрос е: демонтира ли новата власт завладяната държава, или се прегрупира в рамките на стария модел?

След сто дни зад големите обещания се вижда реалният модел:

- повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи;

- политически заклинания вместо реални решения за цените;

- кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ИНТ, ГЕРБ, БСП и ДПС вместо демонтаж на зависимостите;

- календар от задачи вместо измерима програма за управление;

- празен стол вместо влияние в Европа;

- нарочване на врагове и насъскване на ожесточение вместо лидерство и обществено единство.

На стотния ден най-сетне се появи управленска програма. Проблемът е, че тя прилича повече на календар, отколкото на договор с обществото. Има действия и срокове, но често липсват начални стойности, конкретни цели, измерими индикатори и публичен механизъм за отчетност.

Приетият закон не е реформа, ако практиката не се е променила. Създаденият орган не е резултат, ако проблемът остава. Дигитализираната процедура не е административна реформа, ако гражданинът продължава да чака същите месеци. Увеличеният бюджет не означава по-добро здравеопазване.

Ако една административна процедура днес отнема месеци – кажете с колко ще бъде съкратена. Да, обществените поръчки с един кандидат са проблем – посочете сегашното им ниво и целта за намаляването му. Да, пациентите доплащат прекомерно – кажете колко плащат днес и с колко трябва да намалее доплащането. Иначе правителството ще може да отчете изпълнена програма, без да е решило проблемите.

Очаквахме няколко големи реформи, по които самото управление да поиска да бъде оценявано. Такива не виждаме.

Най-сериозната политическа заявка е промяната в правосъдието и Конституцията. В програмата има предложения, които заслужават обсъждане – повече прозрачност и отчетност във ВСС, нова уредба на административните ръководители и усъвършенстване на механизма за разследване на

главния прокурор. Ние ще подкрепим всяка промяна, която действително прави съдебната система по-независима и политическото ѝ овладяване по-трудно.

Но заявките за конституционни поправки сами по себе си все още не са съдебна реформа. Трябва да бъде доказано как предложеният модел ограничава възможността всяко следващо мнозинство да овладее кадровите органи. По-ниското мнозинство за избор на ВСС само по себе си не означава деполитизация. Важен е целият модел – номинации, квоти, професионални критерии, прозрачност и гаранции срещу партийно договаряне.

И една голяма празнота - реформа на прокуратурата. Как ще бъде ограничена прекомерната ѝ централизация? Как отделният прокурор ще бъде реално независим? Как ще има отчетност по дела с висок обществен интерес? Как ще бъде прекъсната възможността прокуратурата да бъде бухалка срещу едни и чадър над други? И най-вече как ще бъде прекратена нетърпимата за обществото ситуация, обрисувана от един главен прокурор, че над него е само бог?

Възмущението на премиера Радев от прокуратурата не е реформа. Когато разполагаш с толкова голяма политическа власт, дължиш план и действия.

Във външната политика празният стол устойчиво се превръща в символ на това управление. България отсъства от важни формати, в които се решават въпроси за европейската отбрана, Черно море, Украйна и бъдещата архитектура на сигурността.

Трябва ясно да заявим: изолацията не е суверенитет. Който иска да поставя условия, участва. Който иска да бъде уважаван съюзник, е предвидим. Националният интерес не е хитруване на дребно. Европейският съюз не е банкомат, а общност на право, солидарност, сигурност и икономически интереси.

Силен национален интерес означава силна България в силна Европа – на масата, на която се вземат решенията, а не представена с празен стол.

Разделението се превръща в управленски стил. Виждаме производство на врагове и насъскване, диагнози вместо аргументи и обвинения към опозицията, журналистите и всеки, който отказва безкритично да приеме правителствената версия.

След жестокото убийство в Пловдив се стигна до обвинение към демократичната опозиция, че насилниците са нейни „креатури“, вместо план за противодействие на радикалните мрежи, анализ на каналите за радикализация и отчетност на службите. Омразата и разделението не лекуват радикализацията. Те са нейното гориво.

Същият модел стига и до медиите. Когато обществена медия не отговаря на представата на властта за правилна журналистика, тя се превръща в мишена. БНР не е пресцентър на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува.

Тревога будят и сигналите за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии и контактите на правителството с медийни играчи, заявили интерес към българския пазар. Припомняме, че в демократичните общества при медии с влияние върху огромна обществена аудитория са необходими максимална прозрачност за собствеността, финансирането и партньорствата и ясни гаранции за редакционна независимост.

От „Демократична България“ ще защитаваме предвидимото финансиране на БНР и БНТ, прозрачността при промени в медийната собственост и принципа, че редакционната независимост не зависи от политическото удобство на управляващите.

Как ще измерваме следващите сто дни?

Големият тест ще бъде бюджетът за 2027 г. Ще следим дали дефицитите и нарастващите разходи отново ще бъдат прехвърляни върху средната класа, икономически активните граждани и бъдещите поколения. Ще се противопоставяме на всяко увеличение на данъчната и осигурителната тежест, с което властта се опитва да финансира липсата на реформи.

Средната класа не може да бъде вечният платец на политическите обещания. Повтаряте като заклинание думата “нормалност”, а всъщност създавате несигурност и непредвидимост.

Бюджет 2027 трябва да покаже реформи, контрол върху разходите, по-добра среда за инвестиции и растеж – не нови данъци за запълване на нови дупки.

Оттук нататък въпросът не е колко срещи и работни групи са направени, колко проверки са назначени и колко закона са приети. Въпросът е какво реално се е променило. Има ли България по-независим съд и по-отчетна прокуратура? По-малко политизирани регулатори и служби? Повече конкуренция и инвестиции? По-здрави и с по-дълъг живот хора? По-добро образование? По-ефективна администрация? По-свободни медии? По-силно място в Европа? Тези резултати трябва да бъдат измервани. Всичко останало е отчет за дейност, а не отчет за промяна.

Ние от Демократична България ще останем коректив на концентрираната власт. Ще подкрепяме всяка реформа, която ограничава политическото завладяване, увеличава конкуренцията, гарантира независимостта на институциите, носи измерим резултат за гражданите и утвърждава европейската посока на България. И ще се противопоставяме на всяка зависимост и на всеки опит липсата на реформи да бъде финансирана с повече дълг, по-високи данъци и нови тежести върху работещите хора.

В предстоящата парламентарна сесия ПГ на „Демократична България“ ще продължи да внася предложения, които дават конкретни решения.

Първият законопроект, който ще поставим на дебат, тук в Пленарна зала още през следващата сряда, е този за реално намаление на цените на битовите електроуреди, които всеки един ползва у дома си. Той дава десни решения за повече конкуренция и по-ниски цени. Предложените от нас

изменения в Закона за управление на отпадъците за решаване на този проблем е внесен в деловодството на НС още на 30 април.

Ще настояваме за изслушвания и ще използваме парламентарния контрол, за да се вижда кой взема решенията, кой носи отговорността и какъв е резултатът за гражданите.

Ще поставяме до всяка критика алтернатива – за разумни публични финанси без ново облагане на средната класа, за независими институции вместо нови зависимости, за съдебна реформа, конкурентна икономика, свободни медии и България, която участва във вземането на европейските решения.

Защото вотът за промяна не е мандат за подмяна на едни зависимости с други. Той е задължение държавата да стане по-свободна, институциите – по-независими, управлението – по-отчетно, а България – по-силна.

Това ще бъде и нашата мярка за властта – не колко е обещала, а какво е променила. И нашата мярка за опозицията – не колко силно може да критикува, а какви решения е предложила и наложила в защита на гражданите".

26 имена са предложени за парламентарната квота на ВСС

Малко по-късно пред журналисти от „Демократична България” коментираха и големия брой предложени за членове на ВСС от парламентарната квота.

Надежда Йорданова каза, че големият брой кандидатури показва, че разширяването на възможността гражданският сектор да участва в процеса по номиниране е дало резултат. „Виждаме от широкия набор и големия брой кандидатури, че процедурата, за която ние настоявахме - за широко участие на гражданския сектор при формирането на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет – сработи“, заяви Йорданова.

Тя припомни, че от ДБ последователно са настоявали за подобен подход в свои законодателни предложения. Според нея постъпилите номинации създават условия както за сериозна конкуренция между кандидатите, така и за по-качествен избор.

„Видно е, че и качественото съдържание на тези предложения и номинации е много високо. Има публично известни имена, хора с високи професионални качества и способност да отстояват позиции“, посочи депутатът.

Йорданова изрази надежда, че това е добро начало на процедура, която ще завърши с избор на качествен състав на кадровия орган на съдебната власт. По думите ѝ отговорността за това е именно на депутатите.

„Това е нашата отговорност като политици и народни представители – да осигурим качествен състав на кадровия орган на съдебната власт“, заяви тя.

Според Йорданова състоянието на съдебната система е пряко свързано и с продължаващите политически проблеми в страната. Тя отново защити позицията на ДБ, че трайно политическо решение не може да има без промяна в правосъдието.

„Нашата политическа позиция е, че политическата криза в България не може да бъде решена устойчиво без решаване на кризата в съдебната власт“, подчерта Йорданова.

Тя уточни, че самата подмяна на състава на ВСС не представлява съдебна реформа, а изпълнение на задължение, произтичащо от Конституцията.

„Изборът на нов Висш съдебен съвет не е съдебна реформа. Това е изпълнение на едно конституционно задължение. Но наша отговорност е да го изпълним по отговорен начин, за да осигурим най-добрия възможен състав“, каза още депутатът.

На въпрос дали ДБ има предварителни договорки с други политически сили за общи кандидатури Йорданова посочи, че формацията ще разгледа предложенията на гражданския сектор и вероятно ще направи свои номинации.

По думите ѝ от ДБ смятат, че е добре да бъде търсен общ подход с „Продължаваме промяната“, като настояват консултациите да започнат незабавно.

„Първо трябва да проведем вътрешните разговори. Когато вземем съответните политически решения, ще ви уведомим“, заяви Йорданова.

От днес започва да тече и 14-дневният срок, в който народните представители могат да направят своите номинации за членове на ВСС от парламентарната квота.

„Продължаваме Промяната”

„Грозната истина е, че олигархията не е преборена. Няма наказани престъпници. Цените продължават да растат, а зимата наближава. Вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работата. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани", заяви Николай Денков от „Продължаваме Промяната”.

Цялата декларация на „Продължаваме Промяната”

„Голямата изборна победа създаде огромни очаквания и надежди към "Прогресивна България". За укротяване на цените, за повишаване на доходите и за изхвърляне на олигарсите от държавната хранилка.

Но след 100 дни управление на кабинета Радев, надеждите се разпадат и се превръщат в огромно разочарование. Защото лъжите не могат да променят реалността, а тя е доста грозна.

Например, обещаната „кошница с грижа“ се оказа най-обикновена измама. Вместо обещаното бързо намаление на цените на основните хранителни стоки с (цитирам) „от 15 до 30 %“, виждаме как се имитира дейност без резултат. А цените на стоките и услугите растат много по-бързо от доходите, без държавата да реагира адекватно.

Показните акции с премахването на охраната на Пеевски и Борисов бяха едно добро начало за възстановяване на справедливостта. Но съдебната реформа още е само на хартия. Едва когато има разследвани и осъдени олигарси, може някой да повярва на смешката, изречена от премиера, че олигархията вече е преборена. Освен самотните акции на един министър и многото приказки без покритие, кое вдъхва надежда, че е започнала истинска борба с олигархията? Засега нищо!

Има ли поне един лев, или едно евро, взето неправомерно, което да е върнато обратно в държавната хазна? Има ли поне един арест на олигарх или на бандит с политическа протекция? Има ли поне един свален имунитет на депутат? Ако няма – по-добре е премиерът да замълчи, защото тези непремерени хвалби бързо ще превърнат разочарованието у хората в справедлив гняв. А има защо да са гневни:

Голямата лъжа, че Прогресивна България ще се грижи за хората катастрофира в бюджета за 2026 година. Той жестоко ощетява доходите, докато задели неописани над 3 млрд. евро именно за тези фирми, които се хранят от поръчки на тъмно и са свързвани с модела Пеевски-Борисов. Бюджет, който натоварва всеки български гражданин да изплаща невиждан досега заем и предизвика процедура по свръхдефицит от Европейската комисия. Бюджет, който увеличи осигурителната тежест, но намали пенсиите с 30 евро за всеки нов пенсионер, замрази майчинските, детските и минималната работна заплата, която и сега е най-ниската в Европейския съюз. Бюджет, който остави 800 хиляди пенсионери под линията на бедност, а над 1.3 млн. българи - с по-нисък доход от необходимия за издръжка. България отново стана първенец в Европа с тази мрачна статистика.

Ударът върху доходите на работещите и пенсионерите, въпреки красивите лъжи, ще се усети болезнено през следващите няколко месеца – с повишените сметки

за ток, вода и парно, с увеличените цени на горивата – а оттам и с повишените цени на всички стоки и услуги.

Дали публикуваната преди дни управленска програма на правителството вдъхва някаква нова надежда? - Едва ли!

Тя чертае светло бъдеще с кухи лозунги, обещания на едро и димки за отклоняване на вниманието. Без конкретика и със срокове в далечното бъдеще през 2030 г. И без хората, които да я реализират. Защото властта, обещаваща да разгради модела Пеевски-Борисов, се запълни с назначения на безброй известни „герои“ именно на този модел. Ако перефразираме известната поговорка – „със стари политици, нова политика не се прави“.

Заявките за новата пленарна сесия също не вдъхват оптимизъм.

Първо, разпада се лъжата, че бюджетът за 2027 година ще реши проблемите на тазгодишния. Подходът на мнозинството изглежда същия. С продължаване на политиката на замразените доходи насред висока инфлация, една от най-високите в Европа. С нов огромен дълг. Без изгледи за подкрепа на бизнеса, за изсветляване на икономиката и за намаляване на кражбите, така че да има повече средства в бюджета - за гражданите, за лекарите и медицинските специалисти, за учителите. Не за олигарсите.

Второ, твърденията за нов подход при избора на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат към него изобщо не звучат убедително. Приетите от нас правила дават възможност за добър подбор. Но ако управляващите продължат да назначават компрометирани хора на ключови позиции, как да очакваме от тях да подберат най-достойните за Висшия съдебен съвет.

А лъжата, че ще подобрят администрацията катастрофира в приетия вчера вариант на Закона за държавния служител. Според него проверки за почтеност ще има само за новопостъпващите чиновници. Така ли ще изчистят корумпираните, останали верни на досегашния модел?

Колеги от Прогресивна България,

Времето на лъжите и кухия оптимизъм свърши. Грозната истина е, че олигархията не е преборена. Няма наказани престъпници. Цените продължават да растат. А зимата наближава. Вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работата. Искате ли и можете ли?

Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи".

„Възраждане“

Въпреки негативните оценки дотук, от „Възраждане“ се обявиха за единствена опозиция в парламента. „С управляващите от „Прогресивна България“ в 70% от случаите са гласували и ДПС, в 62% са гласували ГЕРБ-СДС, в 61% са гласували ДБ, в 53% имаме съвпадение на гласуванията с „Продължаваме Промяната“. „Възраждане“ има съвпадение с гласуванията на „Прогресивна България“ едва в 39%", заяви лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов.

Той каза, че функцията на „Възраждане" в този парламент като най-малка политическа сила няма как да бъде да определя начина, по който се развива държавата. Според него обаче партията може да покаже грешките и недъзите, които извършва това управление в последователната евроатлантическа линия, предава БТА. Във връзка с икономическото развитие, заложено в управленската програма на правителството, Костадинов направи сравнение, на база данни от Националния статистически институт", на производството в държавата в последните 30 години - за период от 1988 г. до 2018 г. Той направи извода, че това е период на разруха с драстичен спад или изобщо липса на производство на - мотокари, хладилници, цветни телевизори, телефонни апарати, платове, месо, плодове и зеленчуци, мляко.

Лидерът на „Възраждане" заяви, че в управленската програма на правителството има само общи приказки, изключително притеснителни, на фона на това, което виждаме като катастрофална ситуация в държавата, която губи своя суверенитет и която се е превърнала, според него, във фикция- държавата съществува по инерция. По думите на Костадинов България изпълнява заръките на Европейския съюз, според които страната трябва да изпълни всичко като закриване на много сектори на икономиката, което всъщност води до упадък.

Костадинов увери, че „Възраждане" , не само в този политически сезон, но и в всички останали, ще продължава да дава своите предложения, да изобличава недъзите, да посочва престъпленията и да се бори "да се отворят очите" на мнозинството от българския народ. Партията ще се бори България да бъде такава, каквато са я виждали нашите предшественици - силна, свободна, независима и богата държава, каквато е била не веднъж, каза Костадинов. Той подчерта, че не иска нещо, което не се е случвало. Нашата мисия е да продължим да се борим, декларира Костадин Костадинов от парламентарната трибуна.