Повече от 300 хиляди морски костенурки от вида „маслинова ридлея“ пристигнаха на бреговете на Южно Мексико за традиционното си масово снасяне на яйца.

Впечатляващият природен феномен обаче е под сериозна заплаха заради климатичните промени. Екстремните жеги и липсата на влага намаляват драстично процента на успешно излюпените малки, поставяйки под риск оцеляването на вида.

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Според Федералната агенция за опазване на околната среда на Мексико през септември 2025 година на плажа са снесени яйца от близо 270 000 костенурки.

"Климатичните промени са една от най-сериозните заплахи за този вид. Заради липсата на валежи и екстремните жеги се намалява значително броя на новородените костенурки. В момента едва около 40% от снесените яйца на нашия бряг успяват да се излюпят. Това е число, което изглежда високо на пръв поглед, но в сравнение с други плажове всъщност е ниско", казва Рафаел Вилянуева Алкасар от резервата "Плая ескобиля".

Редактор: Георги Иванов