Впечатляващият природен феномен е под сериозна заплаха заради климатичните промени

Повече от 300 хиляди морски костенурки от вида „маслинова ридлея“ пристигнаха на бреговете на Южно Мексико за традиционното си масово снасяне на яйца.

Впечатляващият природен феномен обаче е под сериозна заплаха заради климатичните промени. Екстремните жеги и липсата на влага намаляват драстично процента на успешно излюпените малки, поставяйки под риск оцеляването на вида.

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Според Федералната агенция за опазване на околната среда на Мексико през септември 2025 година на плажа са снесени яйца от близо 270 000 костенурки.

"Климатичните промени са една от най-сериозните заплахи за този вид. Заради липсата на валежи и екстремните жеги се намалява значително броя на новородените костенурки. В момента едва около 40% от снесените яйца на нашия бряг успяват да се излюпят. Това е число, което изглежда високо на пръв поглед, но в сравнение с други плажове всъщност е ниско", казва Рафаел Вилянуева Алкасар от резервата "Плая ескобиля".

Редактор: Георги Иванов

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