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Облаци, дъжд и до 25 градуса в първия учебен ден
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Горещ петък с температури до 36 градуса и захлаждане през уикенда
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Прогноза за времето (11.09.2026 - сутрешна)
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Прогноза за времето (10.09.2026 - обедна)
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Август 2026 е най-горещият месец в историята на метеорологичните наблюдения
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Прогноза за времето (10.09.2026 - сутрешна)
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Цветина Петрова
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