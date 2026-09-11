Столицата няма да остане без топлоснабдяване през предстоящия отоплителен сезон 2026/2027, увери министърът на енергетиката Ива Петрова по време на парламентарния контрол в петък. Тя обаче предупреди, че финансовият модел, чрез който в момента се гарантират доставките на природен газ за „Топлофикация София“, не може да бъде поддържан дългосрочно.

Натрупаните задължения на столичното дружество към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг вече надхвърлят 1,28 млрд. евро. Въпреки системното непогасяване на дължимите суми именно двете държавни енергийни компании осигуряват необходимия финансов ресурс, за да не бъдат прекъсвани газовите доставки, обясни министърът.

В "тлеещ фалит" ли е "Топлофикация София"

За да разполага с достатъчно средства за закупуването на природен газ, „Булгаргаз“ получава финансова подкрепа от БЕХ и използва кредитни линии от търговски банки. Според Петрова по този начин доставките засега могат да продължат безпроблемно, но това не е устойчиво решение на натрупания с години финансов проблем.

Енергийният министър подчерта, че изходът не може да бъде намерен единствено от държавните енергийни дружества. Необходими са конкретни действия както от ръководството на „Топлофикация София“, така и от Столичната община в качеството ѝ на собственик на дружеството.

Петрова съобщи още, че през юни Министерството на енергетиката е издало задължителни предписания за техническото състояние и експлоатацията на столичната топлопреносна мрежа. Срокът за изпълнението им е 1 октомври, когато дружеството трябва да информира ведомството за предприетите мерки.

Има ли бъдеще пред "Топлофикация София"?

Предстои и среща между енергийното министерство, кмета на София, председателя на Столичния общински съвет и изпълнителния директор на „Топлофикация София“. Целта е страните да поемат конкретни ангажименти за безпроблемното топлоснабдяване на столицата през зимата.

Като положителен сигнал министърът посочи предприетите в началото на септември действия за осигуряване на необходимия газов капацитет за 2026/2027 г. След инициатива на „Булгаргаз“ и разговори за уреждане на отношенията между дружествата „Топлофикация София“ е подала обвързваща заявка за резервиране на капацитет и е направила авансово плащане.

Редактор: Цветина Петкова