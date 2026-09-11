Открито заседание по делото за катастрофата край Телиш, при която загина 12-годишната Сияна, е насрочено в Окръжния съд в Плевен. Преди началото му пред Съдебната палата ще се съберат близки на детето с искане за справедливост.

На днешното заседание трябваше да бъде изслушана комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза. От Окръжния съд обаче съобщиха, че заключенията на вещите лица все още не са готови.

Делото за смъртта на Сияна беше отложено за септември, експертизата все още не е готова

Редактор: Мария Барабашка