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Роднини на 12-годишното момиче настояват за справедливост и бърз процес
Открито заседание по делото за катастрофата край Телиш, при която загина 12-годишната Сияна, е насрочено в Окръжния съд в Плевен. Преди началото му пред Съдебната палата ще се съберат близки на детето с искане за справедливост.
На днешното заседание трябваше да бъде изслушана комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза. От Окръжния съд обаче съобщиха, че заключенията на вещите лица все още не са готови.
Делото за смъртта на Сияна беше отложено за септември, експертизата все още не е готоваРедактор: Мария Барабашка
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