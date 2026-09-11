Лозарите в Югозападна България отчитат добра реколта, но ниски изкупни цени. В началото на гроздобера те призовават държавата да затегне контрола по границите, за да не бъде залят пазарът с евтино, но по-ниско качествено грозде от съседни страни.

Край село Хърсово гроздоберът на някои от сортовете е приключил. Равносметката за реколтата засега е положителна.

Агрономът Христо Паралинов обясни: "Изпращаме една много хубава година, със слаб инфекциозен натиск, оптимални валежи в правилния момент и едно немного горещо лято, типично за нашия край. Това беше предпоставка ние агрономите да си свършим работата по най-добрия начин".

Засилен контрол на вноса на плодове и зеленчуци от РС Македония, Сърбия и Турция



Но добрата реколта не значи със сигурност добра година, защото цените на пазара са ниски за производителите, а разходите им високи. И това е голямото предизвикателство за лозарите.



Кметът на Сандански Атанас Стоянов каза, че ключов въпрос е как да се постигне устойчиво развитие за години наред.

Държавата ще търси начин да подкрепи производителите срещу вноса, увери земеделският министър Пламен Абровски. С Агенция "Митници" и НАП ще се проверяват стриктно произхода и декларираните цени на влизащата стока у нас.



"Това, което можем да направим, е да гарантираме, че цената, на която влиза, е адекватна. Също така да гарантираме, че качеството, което влиза, отговаря на всички очаквания на българския потребител", каза Абровски.



Абровски заяви, че българската държава въвежда нова практика и тя е свързана с комуникацията с администрациите на държавите, от които се внася стока.



"Тоест, ако в момента е влязло грозде от Северна Македония, аз имам уверение от Национална агенция “Митници”, че ще бъдат задавани въпроси, дали цената на фактурата е истинската цена на внос", допълни министърът.



Пазарите за родните производители, особено малките, са ограничени и някои от производителите се опасяват, че особено късните сортове няма да има смисъл да се берат. И е напълно възможно гроздето да остане на полето.