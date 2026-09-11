Снимка: iStock
-
Социолози: Президентският вот изглежда решен – изненада на балотажа е малко вероятна
-
МРЗ по нова формула: Какви са позициите на синдикатите и бизнеса
-
"Бели пари за черни дни“: Българите държат над 58 млрд. евро в банки
-
След митото от 3 евро ЕС налага и нова такса за малки онлайн поръчки
-
Цената на петрола премина 100 долара за барел, а дизелът гони границата от 2 евро за литър
-
Димитър Хаджидимитров: Има много причини за увеличение на цените на колонките
Какви мерки ще предприеме държавата
Лозарите в Югозападна България отчитат добра реколта, но ниски изкупни цени. В началото на гроздобера те призовават държавата да затегне контрола по границите, за да не бъде залят пазарът с евтино, но по-ниско качествено грозде от съседни страни.
Край село Хърсово гроздоберът на някои от сортовете е приключил. Равносметката за реколтата засега е положителна.
Агрономът Христо Паралинов обясни: "Изпращаме една много хубава година, със слаб инфекциозен натиск, оптимални валежи в правилния момент и едно немного горещо лято, типично за нашия край. Това беше предпоставка ние агрономите да си свършим работата по най-добрия начин".
Засилен контрол на вноса на плодове и зеленчуци от РС Македония, Сърбия и Турция
Но добрата реколта не значи със сигурност добра година, защото цените на пазара са ниски за производителите, а разходите им високи. И това е голямото предизвикателство за лозарите.
Кметът на Сандански Атанас Стоянов каза, че ключов въпрос е как да се постигне устойчиво развитие за години наред.
Държавата ще търси начин да подкрепи производителите срещу вноса, увери земеделският министър Пламен Абровски. С Агенция "Митници" и НАП ще се проверяват стриктно произхода и декларираните цени на влизащата стока у нас.
"Това, което можем да направим, е да гарантираме, че цената, на която влиза, е адекватна. Също така да гарантираме, че качеството, което влиза, отговаря на всички очаквания на българския потребител", каза Абровски.
Абровски заяви, че българската държава въвежда нова практика и тя е свързана с комуникацията с администрациите на държавите, от които се внася стока.
"Тоест, ако в момента е влязло грозде от Северна Македония, аз имам уверение от Национална агенция “Митници”, че ще бъдат задавани въпроси, дали цената на фактурата е истинската цена на внос", допълни министърът.
Пазарите за родните производители, особено малките, са ограничени и някои от производителите се опасяват, че особено късните сортове няма да има смисъл да се берат. И е напълно възможно гроздето да остане на полето.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни